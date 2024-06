Người đàn ông sát hại 8 thành viên trong gia đình rồi tự tử

Your browser does not support the video tag.

Dinesh Saryam, 22 tuổi, đã sát hại 8 thành viên trong gia đình mình ở Ấn Độ, cảnh sát địa phương cho biết.

Vụ việc xảy ra khoảng 2h30 sáng ngày 29/5, tại ngôi làng Bodal Kacher ở thành phố Chhindwara của Ấn Độ. Saryam kết hôn với vợ mình là Varsha chỉ một tuần trước đó. Hiện vẫn chưa có động cơ chính thức nào được đưa ra.

Sở cảnh sát Mahuljhir đã được thông báo về vụ sát hại bởi một đứa trẻ 10 tuổi, cậu bé đã trốn thoát một cách thần kỳ mặc dù phải nhập viện.

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng phong tỏa ngôi làng, tìm kiếm và nhận dạng các thi thể. Cả 8 nạn nhân đều được tìm thấy nằm ở khắp ngôi nhà của gia đình.

Giám đốc Cảnh sát Chhindwara, Manish Khatri, sau đó đã đến để hỗ trợ điều tra và vũ khí giết người đã sớm được tìm thấy.

Hiện trường vụ án.

Sau khi sát hại người thân của mình, Saryam đến nhà anh trai của cha mình và định sátmột cậu bé 10 tuổi. Giám đốc Cảnh sát Chhindwara, Manish Khatri cho biết đứa trẻ tỉnh dậy và trốn thoát với những vết thương nặng.

Khi bỏ chạy, cậu bé đã báo động đánh thức bà ngoại. Saryan sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường và để lại chiếc rìu. Người này sau đó đã treo cổ tự tử.

Cảnh sát cho rằng Saryam bị rối loạn tâm thần vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Họ cũng đang xem xét liệu ma túy có phải là nguyên nhân gây ra vụ án mạng kinh hoàng hay không sau khi có thông tin cho rằng Saryam có thể đã nghiện ma túy.

Tất cả các nạn nhân đều được chôn cất tại quê nhà sau khi được xác định danh tính.

Em gái của kẻ giết người, Asha Bai, khẳng định hành vi của anh trai cô đã thay đổi đáng kể sau khi kết hôn. Cô nói, thái độ của anh ấy đã thay đổi tiêu cực và anh ấy dường như nhiều lúc không thoải mái. Anh ấy thích quay phim trên mạng xã hội nhưng không quay bất cứ thứ gì trong lễ cưới của mình.

Người dân địa phương tỏ ra bàng hoàng khi tin tức được lan truyền khắp làng.

Bộ trưởng Mohan Yadav đã ra lệnh điều tra kỹ lưỡng về nguyên nhân vụ giết người. Ông cũng thông báo những thành viên còn lại trong gia đình sẽ được bồi thường, trong đó có đứa trẻ dũng cảm trốn thoát được nhận thêm tiền để có thể điều trị tại bệnh viện.

Tác giả: Hải Vân (Theo The Sun, NDTV)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn