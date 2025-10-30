Người đàn ông mất tích khi đánh bắt cá trên sông Pô Kô trong lũ

Trước đó, ông A Na đến thăm chị gái Y Nen, trú thôn 14B, xã Đăk Pék. Khoảng 13 giờ ngày 29/10, ông ra sông Pô Kô đoạn thôn 14A thả lưới, trượt chân và bị lũ cuốn đi.

Sông Pô Kô, đoạn qua thôn 14A, xã Đăk Pék, tỉnh Quảng Ngãi.

Nhận được tin báo, UBND xã Đăk Pék đã chỉ đạo Công an xã phối hợp lực lượng tại chỗ và gia đình nạn nhân tổ chức tìm kiếm dọc sông Pô Kô nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích.

Lực lượng chức năng xã Đăk Pék đang nỗ lực tìm kiếm, đồng thời khuyến cáo người dân không ra sông, suối đánh bắt cá trong mưa lũ.

Tác giả: Thanh Thắng

Nguồn tin: Báo VOV