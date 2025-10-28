Lật ghe khi đi đập chuột trong lũ, 1 người mất tích

Khoảng 9h30 ngày 28/10, ông Tăng Văn H (SN 1957, trú tổ dân phố Hà Tây 2, phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng) và ông Tăng Văn C (SN 1974, trú tổ dân phố Hà Tây 1, phường Điện Bàn Bắc) sử dụng ghe thiếc loại nhỏ đi đập chuột tại tổ dân phố Xóm Bùng, phường Điện Bàn Bắc.

Đông đảo lực lượng chức năng và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm tung tích ông C.

Trong lúc đập chuột, không may chiếc ghe bị lật khiến cả hai rơi xuống dòng nước lũ sâu khoảng 2m. Nhận được thông tin, Công an phường Điện Bàn Bắc cùng lực lượng Quân sự, đội xung kích phòng, chống thiên tai phường khẩn trương triển khai tiếp cận hiện trường, cứu sống được ông H, còn ông C bị mất tích.

Hiện lực lượng chức năng phối hợp với đội tìm kiếm tự nguyện vẫn đang nỗ lực triển khai mở rộng khu vực tìm kiếm để tìm tung tích ông C.

Tác giả: Ngọc Thi

Nguồn tin: cand.com.vn