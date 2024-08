Người đàn ông đi xe máy ra giữa đường tàu rồi khựng lại, cảnh tượng sau đó khiến tất cả chết lặng

Một đoạn clip trích xuất từ camera ghi lại vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe máy đang lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người ám ảnh.

Theo đó, một người đàn ông lấy xe máy dựng ở sân trước nhà ngay sát đường tàu, sau đó lên xe di chuyển qua đường tàu. Khi di chuyển, người đàn ông này có hướng mắt nhìn về phía bên trái, nơi tàu hỏa đang chạy tới nhưng không hiểu vì sao vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Khi đi ra giữa đường tàu, người đàn ông dừng khựng lại, đúng lúc tàu đi tới đã đâm vào người và phương tiện. Cảnh tượng khiến người xem chết lặng.

Your browser does not support the video tag.

Diễn biến vụ tai nạn thương tâm được camera ghi lại.

Vụ việc xảy ra vào lúc 15 giờ 45 phút ngày 31/7 tại trước số nhà 416 đường Ngọc Hồi (Thanh Trì, Hà Nội). Hậu quả, người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị kéo đi hơn 100m và vỡ vụn từng mảnh.

Tại nơi xảy ra tai nạn có nhiều biển báo "chú ý tàu hỏa" nhưng không may vẫn xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn