Người đàn ông chui qua cửa taxi, cầu cứu trên cao tốc TPHCM

Người đàn ông chui qua cửa taxi, cầu cứu trên cao tốc TP HCM.

Ngày 5/2, mạng xã hội lan truyền clip, từ trong xe, người đàn ông khoảng 50 tuổi thoát ra ngoài qua ô cửa kính.

Người này tiếp tục chạy bộ băng ngang cao tốc trong lúc nhiều xe lao vun vút và tiếp tục leo lên một xe tải đang dừng vì ùn tắc và nhờ người gọi điện thoại báo công an.

Phía bên kia đường, tài xế xe taxi cũng rời khỏi phương tiện đứng theo dõi hành động của người đàn ông. "Em đang đứng trên xe anh nè, gọi công an tới giúp em đi. Anh gọi công an tới liền giúp em đi", người đàn ông đu trên xe tải nhờ tài xế với vẻ mặt hốt hoảng.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra trên cao tốc TPHCM – Trung Lương, hướng về Miền Tây. Khu vực xảy ra vụ việc thuộc Km38, TP Tân An, tỉnh Long An. Đơn vị quản lý đường cao tốc TPHCM – Trung Lương đã nắm được vụ việc và đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra làm rõ.

Theo tường trình của tài xế taxi, người đàn ông đặt xe từ Bình Phước để đi về Bến Tre. Khi xe đang di chuyển trên cao tốc, vị khách bất ngờ lên cơn động kinh, la hét, giật tay lái của tài xế và đòi xuống xe giữa cao tốc, đạp gãy taplo xe. Do đang lái xe trên cao tốc và bị giằng tay lái bất ngờ nên tài xế chỉ kịp điều khiển xe đỗ vào làn khẩn cấp. Sau khi dừng xe, vị khách trèo qua người tài xế và chui ra khỏi xe từ phía cửa sổ. Hiện người nhà khách hàng đã liên hệ với tài xế và đồng ý thanh toán cước phí taxi và đền bù thiệt hại mà người đàn ông đã gây ra cho xe.

