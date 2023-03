Người dân khốn khổ vì ô nhiễm, đường sá hư hỏng bởi hoạt động khai thác đất tại Nghi Lộc, Nghệ An

Cuộc sống của người dân bị đảo lộn

Theo phản ánh, từ năm 2021 đến người dân sống 2 bên đường tỉnh lộ DT534 đoạn đi qua xã Nghi Yên và Nghi Hưng phải sống trong bụi bặm do việc khai thác đất. Không những thế do những đoàn xe nặng tải chạy thường xuyên khiến tuyến đường xuống cấp trầm trọng. Trong thời gian qua họ luôn phải sống trong lo âu, khổ sở vì tình trạng ô nhiễm môi trường, nguy cơ mất an toàn giao thông do các xe tải lớn nhỏ ngày đêm nối đuôi nhau chở đất qua tuyến đường tỉnh lộ DT534 đoạn đi qua xã Nghi Yên và Nghi Hưng. Đặc biệt đoàn xe tải trọng tải lớn còn chạy qua đoạn đường khu dân cư hướng ra đường tỉnh lộ DT 534.

Được biết, trên địa bàn 2 xã Nghi Yên và Nghi Hưng có bãi khai thác đất do Công ty TNHH Du lịch sinh thái và sản xuất VLXD Nghệ An khai thác đất làm vật liệu san lấp tại Dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông cường độ cao và VLXD.

Doanh nghiệp này được UBND tỉnh Nghệ An cấp phép khai thác khoáng sản theo Giấy phép số 2475/GP-UBND do ông Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó chủ tịch UBND tỉnh ký ngày 16/7/2021.

Theo đó, Công ty TNHH Du lịch sinh thái và sản xuất VLXD Nghệ An được khai thác đất làm VLXD trên diện tích 16,551 ha (thuộc phạm vi Dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông cường độ cao VLXD; Trữ lượng và công suất khai thác là 3.632.259 m3/năm. Thời hạn khai thác đến tháng 6/2022.

Đến ngày 14/6/2022, UBND tỉnh Nghệ An gia hạn cho Công ty TNHH Du lịch sinh thái và sản xuất VLXD Nghệ An tiếp tục khai thác mỏ trên đến hết tháng 6/2024 theo Giấy phép số 1676/GP-UBND do ông Hoàng Nghĩa Hiếu ký.

Kể từ khi đi vào khai thác hoạt động khiến người dân luôn sống trong cảnh bụi nay mù mịt. Phần vì doanh nghiệp khai thác không có biện pháp giảm bụi bẩn, phần vì mỏ khai thác gần khu dân cư khiến tình trạng ô nhiễm càng thêm trầm trọng.

Người dân cho biết, từ khi mỏ đất đi vào khai thác cuộc sống người dân gần như bị đảo lộn. Xe trọng tải lớn chạy suốt ngày đêm trên con đường huyết mạch khiến con đường hư hỏng, xuống cấp trầm trọng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông khi lưu thông. Ngày nắng thì bụi bay trắng trời, ngày mưa đường trơn trượt nhiều ổ voi, ổ gà.

Theo đuôi đoàn xe tải đến bãi khai thác đất của Công ty TNHH Du lịch sinh thái và sản xuất VLXD Nghệ An, Phóng Viên ghi nhận trong quá trình khai thác doanh nghiệp không có bất kỳ biện pháp để giảm thiểu bụi bẩn, mỗi khi gió thổi là bụi phát tán trên phạm vi lớn. Điểm khai thác trên đồi cao, nằm cạnh khu vực dân cư, xe di chuyển nhiều gây khuếch tán bụi đất gió thổi mạnh bay hết vào nhà dân. Nơi tập kết đất cũng chỉ che chắn sơ sài, tạm bợ.

Cộng với đó là đoàn xe vận chuyển đất nườm nượp suốt ngày bụi bay tứ tung cuốn vào các hộ dân sinh sống bên đường. Không khó để bắt gặp cảnh bụi trắng xoá những hàng cây hai bên đường. Thậm chí, có những đoạn đường chỉ đủ để cho 2 xe tránh nhau nhưng những chiếc xe tải với dòng chữ Thái Sơn vẫn di chuyển với tốc độ rất nhanh, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Tuyến đường nhìn bằng mắt thường cũng thấy hư hỏng ổ gà ổ voi chằng chịt, xuống cấp nghiêm trọng.

Chưa lắp đặt trạm cân tải trọng và camera giám sát

Mặc dù được phê duyệt công suất khai thác là 3.632.259 m3/năm kể từ năm 2021 nhưng đến nay tại mỏ khai thác của Công ty TNHH Du lịch sinh thái và sản xuất VLXD Nghệ An cũng chẳng lắp đặt trạm cân để cơ quan chức năng theo dõi, giám sát và tính thuế theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Theo khoản 2 Điều 42 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định: “Tổ chức, cá nhận khai thác khoáng sản, trừ hộ gia đình kinh doanh phải lắp đặt trạm cân tại vị trí đưa khoáng sản nguyên khai ra khỏi khu vực khai thác, lắp đặt camera giám sát tại các kho chứa để lưu trữ thông tin, số liệu liên quan”.

Để rộng đường dư luận, Phóng viên đã trao đổi với ông Nguyễn Phú Đồng, Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nghi Lộc, ông Đồng cho biết: “Mỏ khai thác đất trên danh nghĩa là của Công ty TNHH Du lịch sinh thái và sản xuất VLXD Nghệ An nhưng sau đó được Công ty Tân Nam mua lại và khai thác hay là công ty con gì đó. Còn tình trạng bụi là do mấy ngày gần đây nắng lên, anh đang làm văn bản về chỗ người dân phản ánh cho Công ty và bên xã để kiểm tra, xử lý”.

Về tình trạng xuống cấp nghiêm trọng tuyến đường tỉnh DT534 do đoàn xe tải vận chuyển đất, thì được ông Hùng Chánh Thanh tra GTVT Nghệ An cho biết: “Thường xuyên có các đội kiểm tra xử lý. Còn về hư hỏng đường sá và trọng tải cho phép của tuyến đường DT 534 thì sẽ kiểm tra và trả lời sau”.

Từ những vấn đề nêu trên cho thấy, thực trạng ô nhiễm không khí khi khai thác đất tại mỏ đất Công ty TNHH Du lịch sinh thái và sản xuất VLXD Nghệ An đã kéo dài nhiều năm. Việc quan trắc, đánh giá kết quả ô nhiễm môi trường, tiêu chuẩn không khí tại những khu vực này là cần thiết, nhằm chấn chỉnh hoạt động khai thác, tuân thủ, chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở khai thác, vận chuyển đất. Và đặc biệt dù gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đường bị xuống cấp doanh nghiệp này nhưng vẫn được gia hạn thời gian khai thác đất hơn 3,6 triệu m3/năm? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về việc khai thác đất hơn 3,6 triệu m3 ở kỳ sau.

