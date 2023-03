Hợp tác toàn diện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An

Điều này được thể hiện rõ trong báo cáo tại Hội nghị sơ, tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung bộ diễn ra tại thành phố Vinh vào sáng nay (25/3).

60 dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến từ TP Hồ Chí Minh

Trong giai đoạn 2019 – 2022, tỉnh Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 03 dự án của các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư tại tỉnh với tổng vốn đăng ký 1.271,1 tỷ đồng, hiện nay đã có 01 dự án hoàn thành đi vào hoạt động, 02 dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư. Trên địa bàn tỉnh hiện có 60 dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến từ TP Hồ Chí Minh với tổng vốn đăng ký 36.619,1 tỷ đồng, trong đó có 52 dự án còn hiệu lực/tổng vốn đăng ký 31.030,1 tỷ đồng.

Nhà máy Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh – Dự án của doanh nghiệp đến từ Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư hiệu quả trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Trong đại dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 năm 2021, tỉnh Nghệ An đã phối hợp với TP Hồ Chí Minh, Hãng Việt Nam Airlines, Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh tổ chức 10 chuyến bay, hỗ trợ đưa, đón 2.121 người lao động, công dân Nghệ An gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 sinh sống, làm việc tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam về địa phương, nơi cư trú.

Sở LĐTB&XH tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các đơn vị liên quan tạo điều kiện, thu hút 12 doanh nghiệp của TP Hồ Chí Minh thực hiện việc tuyển dụng lao động Nghệ An tại các địa phương trên địa bàn tỉnh; đồng thời tuyên truyền, tư vấn giới thiệu việc làm cho các lao động Nghệ An đi làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2022, tỉnh Nghệ An đã giới thiệu cho hơn 3.000 lao động vào làm việc có hợp đồng ở các doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh, nâng tổng số lao động Nghệ An làm việc có hợp đồng tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh lên 52.446 người.

Sở GD&ĐT Nghệ An và Đài Tiếng nói nhân dân TP Hồ Chí Minh (VOH) đã ký kết bản ghi nhớ thỏa thuận về hợp tác xây dựng Kế hoạch vận động, huy động các nhà tài trợ để tổ chức xây dựng phòng kiên cố, xóa hết nhà tạm tại các điểm trường trên địa bàn huyện Kỳ Sơn giai đoạn 2019 - 2025. Năm 2020, các đơn vị đã tổ chức xây dựng và bàn giao được 8 phòng học, 4 phòng ở bán trú và 2 nhà vệ sinh; năm 2021 đã tổ chức xây dựng và bàn giao được 5 phòng ở bán trú.

TP Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An cũng thường xuyên trao đổi thông tin về các chính sách thu hút đầu tư và các dự án ưu tiên thu hút đầu tư thuộc lĩnh vực công thương. Tổ chức các đoàn cán bộ, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại hằng năm do TP Hồ Chí Minh tổ chức. Phía Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hỗ trợ, giới thiệu các sản phẩm thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), sản phẩm là lợi thế của tỉnh Nghệ An vào các hệ thống phân phối trên địa bàn như: Tinh bột nghệ, nước mắm vạn phần, cam Vinh, trà dược liệu… Đồng thời, tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu, các hội chợ triển lãm trên địa bàn tỉnh Nghệ An và TP Hồ Chí Minh.

Về lĩnh vực du lịch, Sở Du lịch hai địa phương thường xuyên trao đổi kinh nghiệm và thông tin trong công tác quản lý nhà nước về du lịch, công tác hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, công tác quảng bá, phát triển sản phẩm du lịch, quy hoạch phát triển du lịch và quản lý quy hoạch từ đó nâng cao năng lực quản lý, điều hành hoạt động du lịch. Hai bên cũng chia sẻ kinh nghiệm về đầu tư phát triển sản phẩm nhằm khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế so sánh của từng địa phương. Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá các hoạt động qua Cổng thông tin điện tử, Cổng thông tin du lịch, tài khoản mạng xã hội quảng bá du lịch của Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch và doanh nghiệp của mỗi địa phương.

Việc triển khai về lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin như: Cải thiện môi trường kinh doanh dịch vụ bưu chính; quản lý hạ tầng viễn thông thụ động phù hợp với quy hoạch và mỹ quan đô thị; quản lý dịch vụ internet công cộng; quản lý sim điện thoại trả trước và vấn đề tin nhắn rác được hai địa phương quan tâm, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

Hai địa phương cũng đã thường xuyên trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao; phối hợp, xây dựng kế hoạch trao đổi định kỳ về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước. Các hoạt động văn hóa và thể thao giữa hai địa phương đã từng bước gắn kết để cùng phát triển. TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ thực hiện một số công trình tại Khu di tích Kim Liên.

Về lĩnh vực phát thanh truyền hình, Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) và Đài Phát thanh và truyền hình Nghệ An (NTV) đã thường xuyên phối hợp trong sản xuất, trao đổi phát sóng các tin tức, sự kiện, vấn đề có liên quan đến phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội của hai địa phương; sự kiện, vấn đề được nhân dân hai địa phương cùng quan tâm; các chuyên đề, chương trình giới thiệu bản sắc văn hóa của vùng, địa phương, qua đó quảng bá, phát triển du lịch…

Các hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội được quan tâm. Từ năm 2019 đến nay, các tổ chức, doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ, giúp đỡ bằng tiền, hiện vật và chuyên môn kỹ thuật (giá trị hơn 14,584 tỷ đồng) cho các trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Trên cơ sở đánh giá vị trí, tiềm năng phát triển, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An thống nhất một số nguyên tắc và nội dung hợp tác đến năm 2025. Đó là, hợp tác xúc tiến đầu tư, giới thiệu, kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư vào tỉnh Nghệ An, tập trung vào các dự án động lực, có tính chất lan tỏa, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của Nghệ An, đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế. Hợp tác quảng bá du lịch, vận động doanh nghiệp lữ hành khai thác các chương trình kết nối du lịch; xây dựng các tour du lịch gắn nghỉ dưỡng với hoạt động về nguồn, di sản văn hoá giữa 02 địa phương.

Đồng thời, hỗ trợ nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và phát triển các dịch vụ kỹ thuật cao trong khám, chữa bệnh; tiếp nhận một số cơ sở y tế Nghệ An là đơn vị vệ tinh của một số cơ sở y tế lớn của Thành phố Hồ Chí Minh. Hai bên tăng cường hợp tác hỗ trợ hình thành và phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo ứng dụng công nghệ để khai thác thế mạnh của 02 địa phương; xây dựng cơ chế kết nối các trường đại học, các viện, các trung tâm, tổ chức các hoạt động hỗ trợ phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

Tại hội nghị kết nối giao thương giữa Thành phố Hồ Chí Minh với một số tỉnh phía Bắc và Bắc Trung bộ diễn ra vào chiều ngày 24/3, các doanh nghiệp Nghệ An đã tìm kiếm và kết nối được với các Nhà phân phối lớn đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, mở ra cơ hội hợp tác phát triển thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm của mình. Cụ thể: 1. Công ty TNHH Phát triển ẩm thực NAP, Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Thiên Sơn, Xưởng sản xuất KYODO FOODS ký biên bản ghi nhớ với Liên hiệp Hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Công ty Cổ phần Biển Quỳnh; Công ty sản xuất và thương mại DFOODS; Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Thiên Sơn ký biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Central Retail. 3. Xưởng sản xuất KYODO FOODS; Công ty TNHH Phát triển ẩm thực NAP ký biên bản ghi nhớ với Công ty TNHH MM Mega Market. 4. Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Sản xuất và chế biến Chanh Nam Kim ký biên bản ghi nhớ với Công ty TNHH GS25 Việt Nam. 5. Công ty Cổ phần Biển Quỳnh ký biên bản ghi nhớ với Tổng công ty thương mại Sài Gòn – TNHH MTV. 6. Công ty TNHH Đức Phong ký biên bản ghi nhớ với Công ty Tiki.

Tác giả: Quỳnh - Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn