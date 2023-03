Nam Đàn (Nghệ An): Xã Kim Liên đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu

Xã Kim Liên, Nam Đàn vinh dự đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu.

Xác định nhiệm vụ xây dựng NTM có điểm khởi đầu và không có điểm kết thúc, ngay sau khi đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2014, Đảng ủy, Chính quyền và nhân dân xã Kim Liên quyết tâm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đồng thời phấn đấu xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Sau hơn 6 năm thực hiện xây dựng xã NTM kiểu mẫu, kinh tế - xã hội của xã phát triển với tốc độ khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Sản xuất nông - lâm - thủy sản được quan tâm thực hiện và đầu tư hỗ trợ phát triển, việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp ngày càng phát huy có hiệu quả. Bên cạnh tập trung chỉ đạo sản xuất lúa, xã đã chú trọng phát triển sản xuất các cây màu như ngô, đậu các loại, cây rau làm hàng hóa đem lại giá trị thu nhập cao. Các hợp tác xã trên địa bàn đã đầu tư công nghệ, vốn để sản xuất rau màu cao cấp trong nhà màng, sản xuất các sản phẩm từ cây sen từ đó tạo công ăn việc làm, tăng nguồn thu nhập cho các xã viên cũng như người lao động trên địa bàn.

Du khách về thăm khu di tích Kim Liên, Nam Đàn.

Cùng với đó, xã cũng đã mở rộng và phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp như nhôm kính, đồ gỗ, mộc dân dụng, may mặc, nghề sản xuất bún bánh...; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, du lịch và xuất khẩu lao động. Hiện nay, toàn xã có 572 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể hoạt động trên địa bàn ở các lĩnh vực: Xây dựng, dịch vụ - thương mại, vận tải, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đã góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho hàng trăm lao động ở địa phương.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 của xã đạt 7,75%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tỷ trọng ngành nông – lâm – thủy sản chiếm 27,68%; tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 33,65%; tỷ trọng dịch vụ chiếm 38,67%. Xã đã có 11 sản phẩm đạt chuẩn OCOP.

Đến nay, xã đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các tiêu chí của xã NTM kiểu mẫu, với nhiều tiêu chí nổi trội: Thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2022 đạt 55,7 triệu đồng/người/năm; không có hộ nghèo (trừ các trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội theo quy định, hoặc do tai nạn rủi ro bất khả kháng, hoặc do bệnh hiểm nghèo).

Công tác giáo dục tại xã luôn được quan tâm đầu tư. 100% người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế từ tuyến cơ sở. Trên 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh có hồ sơ điện tử. 100% người dân được sử dụng nước sạch trong sinh hoạt và nguồn điện lưới an toàn, hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Kim Liên luôn được giữ vững.

Đặc biệt, xã Kim Liên đã tập trung xây NTM mới kiểu mẫu theo chủ đề "Bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống lịch sử, cách mạng, truyền thống yêu nước, gắn với phát triển du lịch tham quan học tập". Trong nhiều năm qua, xã Kim Liên đã bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương như các di tích văn hóa lịch sử cách mạng, các lễ hội truyền thống, dân ca Ví, Giặm... gắn với phát triển du lịch. Đồng thời, tuyên truyền vận động người dân giữ gìn bản sắc văn hóa trong xây dựng nếp sống văn minh, lịch sự, thân thiện và mến khách để du khách về thăm quê Bác luôn cảm thấy gần gũi, thân quen.

Tuyến đường hoa rực rỡ tại xã NTM kiểu mẫu Kim Liên, Nam Đàn.

Để phát triển du lịch trên địa bàn, trong những năm qua, xã Kim Liên đã tập trung đầu tư xây dựng các điểm nhấn trong khu dân cư như kè các dãy ao sen, xây dựng xóm Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp, đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng và phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng trên địa bàn để trở thành các sản phẩm OCOP. Bên cạnh đó, xã cũng đã tập trung phát triển một số mô hình du lịch trải nghiệm, tham quan học tập cộng đồng; xây dựng và phát triển các tour du lịch trên địa bàn...

Tại buổi lễ, ông Phùng Thành Vinh – Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Nghệ An đã Trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu cho đại diện lãnh đạo xã Kim Liên.

Tác giả: Quang Hợp

Nguồn tin: baoxaydung.com.vn