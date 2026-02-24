Ngược dòng hạ Thanh Hóa, Công an Hà Nội FC vững vàng ngôi đầu bảng

Bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt nhưng với lợi thế sân nhà, Thanh Hóa đã tràn lên như vũ bão sau tiếng còi khai cuộc. Đội chủ nhà chơi đầy quyết liệt, áp sát không khoan nhượng và liên tục khiến hàng thủ đối phương chao đảo.

Công an Hà Nội FC vững vàng ngôi đầu bảng (Ảnh: VNN)



Phút 28, từ một tình huống lúng túng của hàng phòng ngự đội khách, Thongkhamsavath chớp thời cơ tung cú bấm bóng đầy tinh tế. Trái bóng chạm mép dưới xà ngang rồi bật vào lưới trong sự vỡ òa của khán giả. Thanh Hóa vươn lên dẫn trước 1-0.

Thế trận đổi chiều sau giờ nghỉ. Khi sức ép gia tăng, bản lĩnh của đội đầu bảng Công an Hà Nội (CAHN) bắt đầu lên tiếng. Phút 56, Alan bình tĩnh thực hiện thành công quả phạt đền, kéo trận đấu về vạch xuất phát.

Sự tự tin dần trở lại với CAHN và chỉ 10 phút sau, các khán giả Thanh Hóa lặng đi trước khoảnh khắc xuất thần của Văn Hậu. Nhận thấy thủ môn Xuân Hoàng dâng cao, hậu vệ này tung cú sút táo bạo từ giữa sân, vẽ nên đường cong hoàn hảo đưa bóng nằm gọn trong lưới, giúp đội khách vượt lên 2-1.

Thanh Hóa bắt đầu rối nhịp, trong khi đội khách càng đá càng mạch lạc. Phút 80, Quang Hải tăng tốc bên cánh phải rồi căng ngang bằng chân không thuận đầy chuẩn xác. Alan có mặt đúng lúc, dứt điểm gọn gàng hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 3-1.

Ba điểm giành được giúp CAHN tiếp tục xây chắc ngôi đầu. Sau 12 trận, họ có 10 chiến thắng và 2 trận hòa, sở hữu 32 điểm, hơn Ninh Bình 5 điểm và duy trì mạch toàn thắng 5 trận gần nhất. Khoảng cách dần được nới rộng và nếu duy trì nhịp độ hiện tại, CAHN hoàn toàn có thể bứt khỏi phần còn lại trong cuộc đua vô địch.

Tác giả: Lê Vinh

Nguồn tin: anninhthudo.vn