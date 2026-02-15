AFC đưa Việt Nam vào danh sách '9 khoảnh khắc vĩ đại nhất' làng bóng đá nữ

Bóng đá nữ Việt Nam được AFC vinh danh - Ảnh: AFC

Đầu tháng 3 tới, Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026 sẽ khởi tranh tại Úc. Và trong chiến dịch truyền thông trước thềm giải đấu, AFC đã có động thái vinh danh tuyển nữ Việt Nam.

Cụ thể, ngày 14-2, AFC lập bảng bình chọn "9 khoảnh khắc vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nữ châu Á", với chiến công của Việt Nam ở vòng loại World Cup 2023 được đưa vào danh sách.

"Việt Nam vượt qua nghịch cảnh", AFC đặt tên cho chiến công của thầy trò ông Mai Đức Chung năm đó, bên cạnh 8 khoảnh khắc đáng nhớ của các nền bóng đá khác.

Trong đoạn clip dài 35 giây, AFC đăng tải lại những bàn thắng đáng nhớ của Việt Nam ở giải đoạn play-off Giải vô địch châu Á 2022. Giải đấu này đồng thời cũng được AFC chọn làm vòng loại cho World Cup 2023.

Sau khi dừng bước ở tứ kết, Việt Nam tham gia vòng play-off cùng Thái Lan, Đài Loan (Đài Bắc Trung Hoa) để cạnh tranh tấm vé cuối cùng dự World Cup 2023 của châu Á.

Chung cuộc, Việt Nam đã thắng Thái Lan 2-0 và thắng Đài Loan 2-1 để giành vé đi tiếp. Lần lượt 4 bàn thắng do công Huỳnh Như, Thái Thị Thảo (vào lưới Thái Lan) và Chương Thị Kiều, Bích Thùy (vào lưới Đài Loan) đã được AFC đăng tải lại.

"Vượt qua nghịch cảnh, giành vé đi tiếp dưới sức ép rất lớn", AFC mô tả chiến tích của Việt Nam năm đó.

8 khoảnh khắc đáng nhớ còn lại của bóng đá nữ châu Á, được AFC đưa vào danh sách bình chọn lần lượt là: Triều Tiên cắt chuỗi thắng của Trung Quốc vào năm 2001, Úc nâng cúp lần đầu tiên (2010), Thái Lan tạo nên lịch sử (2014), Nhật Bản hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu (2014), Nhật Bản bảo vệ ngôi vương (2018), Hành trình trở lại của Trung Quốc (2022), Hàn Quốc lần đầu tiên vào chung kết (2022) và Philippines tiếp tục sự tiến bộ (2022).

Cuộc bình chọn sẽ khép lại vào ngày 20-2, hơn 1 tuần trước khi giải đấu khởi tranh.

Giải năm nay, Việt Nam nằm chung bảng C với Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Loan. Đội sẽ đá trận ra quân gặp Ấn Độ vào ngày 4-3.

Tác giả: Huy Đăng

Nguồn tin: tuoitre.vn