Ngông cuồng thể hiện trình độ 'quái xế' trên đường, 2 thanh niên liền tắt lịm nụ cười sau đó

(Video: Nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên đường)

Theo đoạn clip ghi lại, một nhóm thanh niên khoảng 4 người đi trên 2 xe máy vừa cười nói vui vẻ, vừa cố tình lạng lách, đánh võng trên đường.

Cụ thể, 2 nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm chở nhau trên xe máy, di chuyển với tốc độ nhanh trên đường.

Tiếp đó, nam thanh niên ngồi sau dùng tay đánh nhẹ vào đầu nam thanh niên đang lái chiếc xe bên cạnh.

Bị khiêu khích, 2 thanh niên phóng xe đuổi theo, vừa đi vừa lạng lách đánh võng. Đáng chú ý, xung quanh có nhiều người tham gia giao thông, tình huống vô cùng nguy hiểm.

2 thanh niên nhận cái kết đầy đau đớn sau màn lạng lách, đánh võng

Khi đến ngã tư, do mất lái, 2 thanh niên đã lao xe máy vào lề đường, ngã xuống rất đau đớn. Thậm chí, chiếc xe máy còn "tóe lửa" trước khi tiếp đất. May mắn, sau vụ việc, 2 thanh niên vẫn tỉnh táo, đứng dậy dựng xe.

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức khiến nhiều người bức xúc. Hành động lạng lách, đánh võng trên đường không chỉ gây nguy hiểm cho chính bản thân họ mà còn làm liên lụy đến những người tham gia giao thông khác. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đã đề nghị lực lượng chức năng vào cuộc, xử lý nghiêm hành động vi phạm an toàn giao thông của nhóm thanh thiếu niên.

