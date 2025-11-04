Ngổn ngang dự án phục dựng Đền Vua Lê

Dự án thi công gián đoạn, kéo dài nhiều năm

Đền Vua Lê Thái Tổ, tọa lạc bên bờ sông Lam, xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An là một di tích lịch sử đặc biệt quan trọng, không chỉ với người dân xứ Nghệ mà còn đối với cả nước. Ngôi đền là nơi tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Lê Lợi - vị anh hùng dân tộc.

Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia Đền Vua Lê.

Năm 1997, Đền Vua Lê được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia. Tuy nhiên, trải qua thời gian cùng biến động lịch sử, ngôi đền đã bị hư hại nặng nề. Hiện, đền chỉ còn sót lại gian thượng điện cùng một vài phế tích.

Năm 2019, tỉnh Nghệ An phê duyệt dự án phục dựng Đền Vua Lê với tổng vốn đầu tư hơn 21 tỷ đồng, nhằm khôi phục lại không gian linh thiêng của công trình. Dự án giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nghệ An làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, do kinh phí chủ yếu huy động từ nguồn xã hội hóa, việc thi công gặp nhiều khó khăn, tiến độ bị kéo dài.

Một số hạng mục tại di tích này vẫn chưa thể hoàn thành, phần sân chưa thi công.

Trải qua liên tiếp các cơn bão cũng khiến di tích này bị ảnh hưởng nặng nề.

Có mặt tại Đền Vua Lê, phóng viên ghi nhận sau 6 năm triển khai, dự án mới chỉ hoàn thành một số hạng mục chính như thượng điện, trung điện, hạ điện, tả vu và hữu vu.

Nhiều hạng mục khác như: bia dẫn tích, giếng nước, khuôn viên bờ bao, đường nội bộ, sân đền và các công trình phụ trợ… vẫn chưa thi công, hoàn thành.

Ông Phan Bùi Tuất, người trông coi đền suốt 20 năm qua, chia sẻ: "Hiện trạng tại khu vực đền cho thấy dự án phục dựng đang diễn ra rất chậm. Một số hạng mục mới hoàn thiện phần khung, còn cảnh quan xung quanh thì vẫn đang nhếch nhác, thiếu đồng bộ. Chúng tôi chỉ mong dự án sớm hoàn thành để có nơi thờ phụng trang nghiêm, lễ hội được tổ chức quy mô hơn, để khói hương ấm cúng như xưa".

Đẩy nhanh tiến độ dự án phục dựng Đền Vua Lê

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Hữu Hà, Chủ tịch UBND xã Lam Thành cho biết, di tích Đền Vua Lê Thái Tổ nằm trên địa bàn nên do địa phương quản lý, tuy nhiên dự án phục dựng lại do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nghệ An làm chủ đầu tư.

Sau 6 năm triển khai, mới chỉ có một số hạng mục chính như thượng điện, trung điện, hạ điện, tả vu, hữu vu được phục dựng.

"Hiện dự án vẫn đang triển khai, tuy nhiên thời gian thi công cũng khá lâu. Vậy nên địa phương cũng hi vọng dự án sớm hoàn thành, giúp xã Lam Thanh phát huy trọn vẹn giá trị di sản, của vùng đất địa linh nhân kiệt, sở hữu nhiều di tích lịch sử", ông Hà nói.

Việc dự án tôn tạo kéo dài nhiều năm, thiếu nguồn lực đầu tư đã làm chậm lại tiến trình bảo tồn di sản. Vì vậy xã Lam Thành cũng đề nghị cần có sự quan tâm hơn nữa từ tỉnh và các ngành liên quan, đảm bảo bố trí đủ kinh phí, đốc thúc tiến độ để sớm hoàn thành công trình.

Dự án kéo dài trong nhiều năm làm chậm lại tiến trình bảo tồn di sản.

Lý giải điều này, bà Phan Thị Anh, Trưởng Phòng Quản lý Di sản, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, dự án phục dựng Đền Vua Lê kéo dài nhiều năm do nhiều nguyên nhân.

Trong đó, phần lớn là nguồn vốn phân bổ chưa đều, không nằm trong danh mục đầu tư công mà phải trông chờ vào nguồn tăng thu của tỉnh và xã hội hóa. Hiện, công tác thi công đã được triển khai lại và chủ đầu tư đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục còn đang dang dở.

Tác giả: Ngọc Ánh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn