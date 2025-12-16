Cơ ngơi nghỉ dưỡng ngập hoa hồng ở ngoại ô của MC Diễm Quỳnh

Ngoài căn hộ tại Hà Nội, MC Diễm Quỳnh còn sở hữu một cơ ngơi bình yên ở khu vực ngoại ô, nơi được bao quanh bởi khung cảnh núi non xanh mát. Ảnh: FB Dang Diem Quynh
Cuối tuần, gia đình nữ MC thường về đây để tận hưởng không khí trong lành, tách biệt khỏi sự ồn ào của phố thị. Ảnh: FB Dang Diem Quynh
Qua những hình ảnh được MC Diễm Quỳnh chia sẻ trên trang cá nhân, có thể thấy khu vườn trong cơ ngơi được chăm chút kỹ lưỡng. Ảnh: FB Dang Diem Quynh
BTV Diễm Quỳnh trồng nhiều loại hoa khác nhau như trà tứ quý, tía tô hồng, thược dược...Ảnh: FB Dang Diem Quynh
Trong đó, hoa hồng nổi bật và chiếm số lượng nhiều nhất. Ảnh: FB Dang Diem Quynh
Không chỉ trồng một vài khóm nhỏ lác đác, MC Diễm Quỳnh đầu tư hẳn một vườn hồng với nhiều giống khác nhau. Ảnh: FB Dang Diem Quynh
Các khóm hồng đều phát triển tốt, nở rộ hoa và tỏa hương thơm ngát. Ảnh: FB Dang Diem Quynh
Hoa hồng trồng chậu nhưng sai hoa đến bất ngờ. Ảnh: FB Dang Diem Quynh
Khóm hồng không quá lớn nhưng cho ra hàng chục bông, bông nào cũng nở to, đầy đặn, đẹp mắt. Ảnh: FB Dang Diem Quynh
Ngoài ra, khu vườn còn có cẩm tú cầu. Ảnh: FB Dang Diem Quynh
Cây móng bò nở hoa sát suối. Ảnh: FB Dang Diem Quynh
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn