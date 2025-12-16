Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Nhà đẹp

Cơ ngơi nghỉ dưỡng ngập hoa hồng ở ngoại ô của MC Diễm Quỳnh

MC Diễm Quỳnh trồng đủ các loại hoa trong khu vườn nhưng nhiều nhất là hoa hồng mang sắc đỏ và hồng dịu dàng, lãng mạn.

Ngoài căn hộ tại Hà Nội, MC Diễm Quỳnh còn sở hữu một cơ ngơi bình yên ở khu vực ngoại ô, nơi được bao quanh bởi khung cảnh núi non xanh mát. Ảnh: FB Dang Diem Quynh

Cuối tuần, gia đình nữ MC thường về đây để tận hưởng không khí trong lành, tách biệt khỏi sự ồn ào của phố thị. Ảnh: FB Dang Diem Quynh

Qua những hình ảnh được MC Diễm Quỳnh chia sẻ trên trang cá nhân, có thể thấy khu vườn trong cơ ngơi được chăm chút kỹ lưỡng. Ảnh: FB Dang Diem Quynh

BTV Diễm Quỳnh trồng nhiều loại hoa khác nhau như trà tứ quý, tía tô hồng, thược dược...Ảnh: FB Dang Diem Quynh

Trong đó, hoa hồng nổi bật và chiếm số lượng nhiều nhất. Ảnh: FB Dang Diem Quynh

Không chỉ trồng một vài khóm nhỏ lác đác, MC Diễm Quỳnh đầu tư hẳn một vườn hồng với nhiều giống khác nhau. Ảnh: FB Dang Diem Quynh

Các khóm hồng đều phát triển tốt, nở rộ hoa và tỏa hương thơm ngát. Ảnh: FB Dang Diem Quynh

Hoa hồng trồng chậu nhưng sai hoa đến bất ngờ. Ảnh: FB Dang Diem Quynh

Khóm hồng không quá lớn nhưng cho ra hàng chục bông, bông nào cũng nở to, đầy đặn, đẹp mắt. Ảnh: FB Dang Diem Quynh

Ngoài ra, khu vườn còn có cẩm tú cầu. Ảnh: FB Dang Diem Quynh

Ngoài ra, khu vườn còn có cẩm tú cầu. Ảnh: FB Dang Diem Quynh

Cây móng bò nở hoa sát suối. Ảnh: FB Dang Diem Quynh

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: cơ ngơi nghỉ dưỡng ,khu vườn ,MC Diễm Quỳnh ,loại hoa ,hoa hồng

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP