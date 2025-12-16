Mệt mỏi vì áp lực "con trưởng" ở quê

Tối qua chú tôi gọi điện thoại, báo cuối tuần này ở quê khánh thành nhà thờ Tổ của dòng họ, bảo tôi đưa vợ con về sớm làm cỗ, chú còn nhấn mạnh, tôi là con trai nên không được vắng mặt. Tôi chưa kịp trình bày rằng tuần trước mới về đám cưới em họ, rằng con đang ho, rằng dự án công ty đang gấp rút... thì chú đã cúp máy cái "rụp". Mệnh lệnh đã được ban ra. Không thương lượng.

Đó là cuộc gọi thứ 3 trong tháng. Vợ chồng tôi sống và làm việc xa quê hơn 60km, mỗi lần về quê cả gia đình 4 người vừa đi vừa về cũng hết hơn 1 triệu đồng tiền xe, chưa tính tiền quà cáp và nhiều khoản chi tiêu khác khi về quê. Mỗi tháng về quê có việc vài lần, là vợ chồng tôi đã hết bay cả tháng lương của một người.

Hơn nữa, con tôi còn nhỏ, trẻ con đi đường xa, đứa thì say xe nôn trớ, đứa thì quấy khóc vì mệt. Vợ chồng tôi bế con rã rời tay chân. Nhưng cái mệt thể xác ấy chưa đáng sợ bằng cái mệt tinh thần khi về đến quê.

Bố mẹ tôi mất sớm, nhà tôi có 3 anh em, tôi là trưởng, phía dưới có 1 chú em và 1 cô em gái cũng đã có gia đình và đều sống ở quê. Nhiều khi ở quê có việc, các em tôi cũng có ý kiến để được đi thay tôi, nhưng các chú các bác không đồng ý, vẫn gọi vợ chồng tôi về bằng được vì tôi là con trai trưởng. Có những lần nhà có việc, vợ chồng tôi về muộn một chút cũng bị lôi ra mắng vì thiếu trách nhiệm, không quan tâm đến việc gia đình ở quê.

Tôi cảm thấy mệt mỏi khi ở quê có việc gì cũng bị gọi về, nhưng không về thì lại bị lôi ra để trách móc.

