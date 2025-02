Nghệ An: Về Lễ hội đền Vua Mai Hắc Đế xem trai làng đấu vật

Your browser does not support the video tag.

Video các đô vật tranh tài ở sới vật Lễ hội đền Vua Mai Hắc Đế năm 2025.

Vật cổ truyền là một trong những phần hội lớn trong lễ hội đền Vua Mai Hắc Đế, huyện Nam Đàn (Nghệ An) được tổ chức vào tháng giêng hàng năm, đón nhận sự quan tâm lớn từ các đô vật cũng như nhân dân và du khách.

Theo sử sách, đấu vật được lưu truyền từ thời Vua Mai, vào mỗi dịp đầu xuân, sẽ được tổ chức rộng rãi để tuyển quân, tìm những tráng sĩ khỏe mạnh bổ sung vào quân đội tiên phong.

Đấu vật tại Lễ hội đền Vua Mai Hắc Đế là một trong những nội dung lớn của lễ hội, được lưu truyền từ đời này sang đời khác nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của Vua Mai, các bậc tiền nhân đã có công lao chống giặc, giữ nước.

Đến với sới vật này, các hạng cân từ 50-55; 60-65 và trên 70 kg sẽ tranh tài. Các đô chiến thắng sẽ nhận được quà và áo vật kỷ niệm từ Ban tổ chức.

Để bảo đảm công bằng, Ban tổ chức kiểm tra cân nặng rất chặt chẽ của các đô vật. Sới vật được tổ chức bài bản, không hạn chế đô vật tham gia cũng như các đô vật chuyên hoặc không chuyên, đến từ các địa phương khác.

Nhiều cái tên đô vật được xướng lên giòn dã, nhận được sự cổ vũ lớn từ người dân như: Đinh Văn Như (xã Nghĩa Thái), hạng cân 60 kg, thắng 3 trận; Nguyễn Hoàng (xã Nam Thanh) hạng cân 60 kg, thắng 3 trận; Bùi Xuân Ngọc (xã Nam Anh) hạng 62 kg, thắng 2 trận; Nguyễn Công (thị trấn Nam Đàn) hạng cân 65 kg, thắng 2 trận...

Đấu vật tại Lễ hội đền Vua Mai Hắc Đế được tổ chức luôn thu hút sự quan tâm lớn của người dân, du khách. Trở thành điểm đến tham quan, du lịch dịp đầu năm.

Cứ vào dịp 13 đến 15/1 Âm lịch hàng năm, huyện Nam Đàn lại long trọng tổ chức Lễ hội đền Vua Mai Hắc Đế. Lễ hội nhằm tưởng nhớ công lao bậc tiền nhân và cuộc khởi nghĩa Hoan Châu. Là dịp để người dân, du khách hòa vào lịch sử, văn hóa, truyền thống hào hùng của dân tộc qua những thời kỳ lịch sử.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn