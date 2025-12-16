Ứng dụng Facebook Messenger trên máy tính chính thức ngừng hoạt động

Nhiều người dùng nhận được thông báo về việc ứng dụng máy tính của Facebook Messenger dừng hoạt động. Ảnh: HL.

Meta, công ty mẹ của Facebook, vừa thực hiện điều chỉnh quan trọng đối với hệ sinh thái ứng dụng của mình, trong đó có việc ngừng hỗ trợ ứng dụng Facebook Messenger phiên bản desktop độc lập.

Theo quan sát, ứng dụng Facebook dành trên App Store dành cho máy tính Mac và cửa hàng ứng dụng Windows đều đã biến mất. Người dùng mở ứng dụng Facebook Messenger trên máy tính sẽ nhận được thông báo "đóng cửa" và liên kết chuyển tới dịch vụ trên web.

Thay đổi của Facebook khiến không ít người dùng lo ngại về nguy cơ mất lịch sử trò chuyện, đặc biệt với những tài khoản sử dụng Messenger cho công việc, trao đổi dữ liệu hoặc lưu trữ thông tin quan trọng trong thời gian dài.

Tuy nhiên, Meta khẳng định lịch sử trò chuyện không bị xóa tự động khi ứng dụng Messenger desktop dừng hoạt động. Quyền truy cập vào dữ liệu này sẽ phụ thuộc vào việc người dùng đăng nhập Messenger thông qua trình duyệt web hoặc ứng dụng di động. Trong trường hợp tài khoản gặp sự cố, bị khóa, hoặc người dùng cần lưu trữ dữ liệu để phục vụ mục đích pháp lý, công việc, việc chủ động sao lưu là cần thiết.

Meta cũng đưa ra các bước cụ thể mà người dùng cần thực hiện để bảo đảm các cuộc trò chuyện được chuyển sang nền tảng web. Tuy nhiên, những bước này yêu cầu người dùng bật tính năng lưu trữ an toàn (secure storage) và thiết lập mã PIN trước khi ứng dụng Messenger bản desktop ngừng hoạt động.

Meta cho biết việc ngừng ứng dụng Messenger desktop nhằm tối ưu trải nghiệm, giảm trùng lặp nền tảng và tập trung phát triển phiên bản web cũng như ứng dụng di động. Dù vậy, động thái này tiếp tục đặt ra câu hỏi về quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân của người dùng trong bối cảnh các nền tảng số ngày càng thay đổi nhanh chóng.

Trong bối cảnh đó, các chuyên gia khuyến cáo người dùng chủ động sao lưu dữ liệu định kỳ, không chỉ với Messenger mà với toàn bộ các dịch vụ mạng xã hội đang sử dụng. Việc lưu trữ dữ liệu cá nhân, tin nhắn và tài liệu quan trọng trên thiết bị riêng hoặc dịch vụ lưu trữ độc lập sẽ giúp người dùng tránh bị động trước những thay đổi từ phía nhà cung cấp nền tảng.

Nhiều ý kiến chuyên môn cũng nhận định, thay đổi với Facebook Messenger lần này là cảnh báo đáng chú ý với những người dùng xem các công cụ nhắn tin như thành phần thiết yếu của công việc hằng ngày. Với nhóm này, việc chuyển dần sang các nền tảng nhắn tin có cơ chế sao lưu chuyên nghiệp cũng được xem là một lựa chọn dài hạn.

Ngoài ra, còn có những khuyến nghị không nên sử dụng các ứng dụng mạng xã hội làm kho lưu trữ dữ liệu công việc quan trọng, bởi các nền tảng này có thể thay đổi chính sách hoặc ngừng dịch vụ mà người dùng không kiểm soát được.

Tác giả: Hoàng Linh

Nguồn tin: hanoimoi.vn