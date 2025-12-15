Công an Nghệ An: Phá thành công chuyên án m.a t.úy, thu giữ hơn 18.000 viên m.a t.úy tổng hợp và 185 gam h.êrôin

Trước đó, qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện Châu Văn Cường (sinh năm 1968), trú tại xã Quỳ Hợp có nhiều bất minh về kinh tế, đối tượng thường xuyên xuất hiện tại khu vực đồi núi huyện Quế Phong (cũ) gặp gỡ với số đối tượng có liên quan đến ma túy.

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng phát hiện Cường móc nối với Sầm Thị Hiền (sinh năm 1975) và Lô Văn Tuấn (sinh năm 2001), đều trú tại xã Mường Quàng hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ huyện Quế Phong (trước đây) đi các tỉnh tiêu thụ. Trong đó, Hiền với vai trò chủ mưu cầm đầu tìm kiếm nguồn hàng từ số đối tượng người Mông khu vực biên giới và giao cho mắt xích chính là Cường để bán cho khách có nhu cầu.

Đường dây phạm tội hoạt động kín kẽ với phương thức thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Đối tượng lợi dụng đêm tối, rừng sâu để giao nhận hàng và luôn thanh toán bằng tiền mặt để không lưu lại dấu vết giao dịch. Đặc biệt, khi di chuyển hoặc cất dấu ma túy, đối tượng không để “hàng” trong khu vực của mình quản lý phòng khi Cơ quan Công an phát hiện, sẽ chối bỏ số ma túy của mình.

Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa.

03 đối tượng và tang vật vụ án

Sau một thời gian theo dõi, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khi đã có đầy đủ chứng cứ, Ban Chuyên án quyết định phá án. Theo đó, vào khoảng 03 giờ 00 phút ngày 15/12/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đồng chủ trì với Công an 03 xã: Quỳ Hợp, Mường Ham, Mường Quàng phối hợp Phòng kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến cùng Chi cục Hải quan Khu vực XI chia thành 03 tổ công tác tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đồng loạt cả 03 đối tượng, thu giữ 18.200 viên ma túy tổng hợp, 30 gói hêrôin có trọng lượng 185g và 01 cân tiểu ly.

Tại Cơ quan điều tra, trước những tài liệu chứng cứ mà Cơ quan Công an thu thập được, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, Chuyên án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Kết quả trên là chiến công xuất sắc, thể hiện sự vào cuộc quyết liệt, nghiêm túc của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nói riêng, Công an Nghệ An nói chung trong triển khai đợt cao điểm, góp phần giữ vững, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Tác giả: Phan Tuyết - Hồ Hưng

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn