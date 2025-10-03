'Ngôi nhà đá' giữa nắng gió Phan Rang nổi bật trên báo Mỹ

Tọa lạc ngã ba giao lộ, ngôi nhà tận dụng được tầm nhìn thoáng đãng, nhưng lợi thế này cũng đặt ra những thách thức đáng kể trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt của Phan Rang. Ảnh: Quangdam
Khu vực này tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng gay gắt từ cả phía Đông và phía Tây. Hơn nữa, rìa phía đông nam của khu đất đón gió mùa, mang theo hơi nóng và độ ẩm của biển vào nhà. Ảnh: Quangdam
Ngôi nhà này được thiết kế cho ba thế hệ cùng chung sống. Yêu cầu đặt ra là vừa phản ánh bối cảnh địa phương vừa thích ứng tốt với khí hậu khu vực. Ảnh: Quangdam
Để giảm bớt sức nóng gay gắt từ hướng Đông và Tây, ngôi nhà được thiết kế như một phiến đá được nâng lên, tạo ra một không gian đệm bên dưới, giống như một mái vòm. Ảnh: Quangdam
Mặt tiền ốp đá cuội giúp tăng thêm lớp bảo vệ chống thấm nước và cách nhiệt cho các bức tường của ngôi nhà. Ảnh: Quangdam
Các không gian riêng tư được nén chặt một cách có chủ đích. Do đó, ngôi nhà có các khoảng trống để kết nối, tạo ra vùng đệm nhiệt và lưu thông không khí mát mẻ. Ảnh: Quangdam
Tầng trệt, nơi đón những làn gió biển mát lành, bao gồm phòng ngủ dành cho bố mẹ và một hồ cá đặt khéo léo trong tầm nhìn từ phòng khách. Ảnh: Quangdam
Sân trong được thiết kế cảnh quan và các khối phụ trợ cách nhiệt cho phòng ngủ. Ảnh: Quangdam
Không gian xanh và tiểu cảnh nước bao quanh ngôi nhà góp phần điều hòa vi khí hậu. Ảnh: Quangdam
Khoảng thông tầng lấy gió và ánh sáng. Ảnh: Quangdam
Tầng hai gồm phòng ngủ và khu vui chơi dành riêng cho em bé. Ảnh: Quangdam
Trong khi đó, tầng ba là một "căn hộ mini" đầy đủ tiện nghi dành cho bạn chủ nhà độc thân. Ảnh: Quangdam
Không gia vui chơi dành riêng cho em bé. Ảnh: Quangdam
Không gian trà chiều được bố trí ở tầng 3. Ảnh: Quangdam
Tác giả: Hoàng Minh
Nguồn tin: kienthuc.net.vn