Ngôi nhà đặc biệt ở TP HCM, 4 lần đạt giải thưởng quốc tế

Tọa lạc tại một khu dân cư mới ở TP HCM, ngôi nhà có tổng diện tích 252m2, sở hữu vị trí đẹp với nhiều mảng xanh. Ảnh: Hiroyuki Oki
Do đó, kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa và cộng sự tiếp tục phát huy lợi thế này với việc thiết kế ngôi nhà trở thành phần mở rộng của môi trường xung quanh bằng cách tích hợp mảng xanh của công viên vào không gian nội thất. Ảnh: Hiroyuki Oki
Giữa 3 tầng trong nhà là một khoảng thông tầng lớn được bố trí chéo thay vì thẳng đứng. Ảnh: Hiroyuki Oki
Khoảng thông tầng mở ra phòng khách tại tầng trệt, hướng thẳng ra công viên. Ảnh: Hiroyuki Oki
Trên tầng cao nhất, khoảng thông tầng đóng vai trò như một phòng gia đình với hàng cây xanh xung quanh. Ảnh: Hiroyuki Oki
Mặt tiền bao quanh khoảng trống phủ kín cây thường xuân. Ảnh: Hiroyuki Oki
Khoảng thông tầng chéo trở thành thiết kế chủ đạo kết nối giữa các tầng trong nhà với phần công viên bên ngoài. Ảnh: Hiroyuki Oki
Không gian trong nhà giống như một công viên thu nhỏ. Ảnh: Hiroyuki Oki
Trái ngược với không gian chung, các phòng riêng tư như phòng ngủ được bố trí thành các khối liền mạch. Ảnh: Hiroyuki Oki
Việc trồng cây ở cửa sổ giúp chặn ánh sáng mặt trời trực tiếp, cung cấp gió mát và làm sáng không gian bên trong. Ảnh: Hiroyuki Oki
Với ý tưởng mang cây xanh vào nhà, công trình giành chiến thắng hạng mục Kiến trúc - Môi trường - Mới của giải thưởng Architizer A+Awards 2021. Ảnh: Hiroyuki Oki
Trước đó, ngôi nhà cũng đoạt giải DFA Design for Asia Awards 2020, Dezeen Awards 2019 và FuturArc Green Leadership Award 2019. Ảnh: Hiroyuki Oki
Tác giả: Hoàng Minh
Nguồn tin: kienthuc.net.vn