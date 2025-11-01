Ngọc Trinh tham gia xu hướng chụp ảnh bán nude năm nay

Ngày 26/1, Ngọc Trinh gây chú ý khi đăng tải bộ hình thời trang táo bạo. Cụ thể, cô theo đuổi mốt bán khỏa thân thịnh hành trong mùa mốt năm nay, khoe khéo đường cong cơ thể quyến rũ.
Ngọc Trinh diện set trang phục denim cá tính và phóng khoáng.
Đáng chú ý, "nữ hoàng nội y" chỉ khoác hờ chiếc áo denim lên người, hoàn toàn không diện áo ngực hay trang phục bên trong.
Với tạo hình vừa quyến rũ vừa năng động này, Ngọc Trinh cột tóc đuôi ngựa cao, phô diễn toàn bộ tấm lưng trần quyến rũ.
Phần hõm lưng gợi cảm giúp Ngọc Trinh hoàn toàn ghi điểm.
Làn da trắng sáng và vóc dáng lý tưởng của Ngọc Trinh được tôn vinh triệt để với outfit đơn giản nhưng ấn tượng này.
Loạt ảnh mới của Ngọc Trinh nhanh chóng gây chú ý nhờ phong cách thời trang táo bạo, layout trang điểm hiện đại và thần thái quyến rũ của người mẫu.
Ngọc Trinh nhiều năm qua vẫn là cái tên gây chú ý trong làng giải trí. Cô được biết đến với hình ảnh người mẫu có gu thời trang gợi cảm, liên tục làm mới hình ảnh qua các bộ ảnh thời trang, các dự án cá nhân và hoạt động mạng xã hội.
Ngoài công việc người mẫu, Ngọc Trinh còn tham gia lĩnh vực kinh doanh, sản xuất nội dung trên nền tảng số và là gương mặt quảng cáo của nhiều thương hiệu.
Cuộc sống của Ngọc Trinh luôn gắn liền với sự chăm chút ngoại hình, chế độ tập luyện giữ dáng và phong cách sống hiện đại, giúp cô duy trì sức hút qua nhiều năm hoạt động.
Tác giả: Thiên Anh
Nguồn tin: kienthuc.net.vn