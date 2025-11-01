Ngọc Trinh tham gia xu hướng chụp ảnh bán nude năm nay

Ngọc Trinh nhiều năm qua vẫn là cái tên gây chú ý trong làng giải trí. Cô được biết đến với hình ảnh người mẫu có gu thời trang gợi cảm, liên tục làm mới hình ảnh qua các bộ ảnh thời trang, các dự án cá nhân và hoạt động mạng xã hội.