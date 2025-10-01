Mới đây, người mẫu, diễn viên Ngọc Trinh thông báo về việc ủng hộ 300 triệu đồng để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão Bualoi. Người đẹp sinh năm 1989 viết trên trang cá nhân: “Tháng 10 – khởi đầu cho một chu kỳ mới của tôi Không còn đếm tuổi bằng ồn ào, mà bằng những việc làm ý nghĩa. Xin gửi chút tấm lòng đến bà con chịu ảnh hưởng bởi bão Bualoi. Cầu chúc mọi người sớm vượt qua khó khăn, bình an trở lại”.

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, bài viết của Ngọc Trinh đã nhận được lượt tương tác “khủng” cùng nhiều bình luận tích cực.

Trước đó, Ngọc Trinh vừa chia sẻ nhiều hình ảnh trong chuyến đi thiện nguyện tại Tây Bắc. Thời gian gần đây, người đẹp tích cực hoạt động trong lĩnh vực thời trang, mỹ phẩm.

Ngọc Trinh tham gia hoạt động thiện nguyện

Không chỉ Ngọc Trinh, nhiều nghệ sĩ Việt cũng quyên góp tiền để chia sẻ những mất mát với người dân vùng bão lũ như Đức Phúc dành 1 tỷ đồng tiền thưởng vô địch Intervision ở Nga để ủng hộ miền Trung, ca sĩ Tùng Dương cùng bạn bè ủng hộ 1 tỷ đồng cho các tỉnh bị ảnh hưởng nặng, Hoa hậu Hương Giang đã chuyển khoản 100 triệu đồng đến tài khoản Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương…

Nhiều nghệ sĩ Việt ủng hộ cho đồng bào bị thiệt hại do bão Bualoi

