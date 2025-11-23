Từ Mailisa đến Ngọc Trinh bị nghi xách túi da cá sấu 'bạch tạng' giả

Ngọc Trinh từng bị nghi xách túi Hermès Birkin Himalaya fake.

Sau khi Phan Thị Mai (Mailisa), Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, bị khởi tố và bắt tạm giam về tội “Buôn lậu” vào ngày 21/11, clip mua túi Lady Dior Himalayan Crocodile trị giá gần 1 tỷ đồng của nữ doanh nhân bất ngờ thu hút sự chú ý.

Chi tiết khiến công chúng thắc mắc nằm ở thông tin mà nhân viên hãng thời trang cao cấp đưa ra. Cụ thể, nhân viên bán hàng tại Dior Hàn Quốc nói rằng chiếc Lady Dior Himalayan Crocodile được làm từ chất liệu da cá sấu “bạch tạng” Himalaya. Ngoài ra, thương hiệu cũng có trang trại nuôi loại cá sấu này để lấy da, phục vụ cho quá trình sản xuất túi.

Trên thực tế, tên gọi “Himalaya” không đến từ nguồn gốc của chiếc túi, mà thể hiện sự biến chuyển tinh tế, đặc trưng của màu sắc. Cụ thể, chất liệu da của dòng túi này chuyển dần từ sắc xám khói sang trắng ngọc trai, mô phỏng hình ảnh dãy núi Himalaya hùng vĩ phủ đầy tuyết trắng.

Quá trình nhuộm da được đánh giá là tương đối khó khăn, tốn nhiều thời gian. Sự biến chuyển tinh xảo này đòi hỏi kỹ năng điêu luyện ở đội ngũ nghệ nhân của nhà mốt.

Vì thế, thông tin mẫu Lady Dior Himalayan Crocodile được làm từ chất liệu da cá sấu “bạch tạng” Himalaya chưa chính xác. Mức độ thật - giả của món đồ cũng nhanh chóng trở thành dấu hỏi lớn.

Túi Lady Dior Himalayan Crocodile của Mailisa và loạt túi Hermès Birkin Himalaya trên tay các mỹ nhân Việt bị nghi ngờ là hàng giả.

Tại Việt Nam, Hermès Birkin Himalaya hay Lady Dior Himalayan Crocodile đều có biệt danh là túi xách “bạch tạng”, nhằm ám chỉ chiếc túi được làm từ da của loài cá sấu bị bạch tạng, nhưng thực tế không phải vậy.

Theo nhà đấu giá hàng đầu thế giới Christie’s, những mẫu túi này được chế tác từ da cá sấu sông Nile, không liên quan đến cá sấu bạch tạng Himalaya như nhiều người nhầm lẫn. Dù vậy, chất liệu đặc biệt và nghệ thuật chế tác tinh xảo vẫn giúp những món đồ này trở thành niềm khao khát của các tín đồ hàng hiệu trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, giá thành đắt đỏ và số lượng sản xuất hạn chế trở thành rào cản đối với phần lớn khách hàng, tạo điều kiện cho thị trường hàng giả, hàng nhái phát triển. Vấn nạn túi Hermès Birkin Himalaya fake cũng trở nên nổi cộm tại Việt Nam.

Đó cũng là lý do tấm hình ghi lại khoảnh khắc một số mỹ nhân Việt, bao gồm Ngọc Trinh, Lê Hà, Phương Lê và Hải Dương đồng loạt xách chiếc Hermès Birkin Himalaya hồi năm 2017 dấy lên sự nghi ngờ lớn.

Mặc dù nhiều ý kiến cho rằng một số chiếc có thể là hàng giả, sự việc vẫn chưa ngã ngũ sau 8 năm. Hơn nữa, việc kiểm định hàng thật - hàng nhái chỉ qua một bức hình là điều bất khả thi, khiến ít người dám đưa ra kết luận.

Theo Debra Kent, nhà sáng lập nền tảng mua sắm túi Hermès mang tên Mightychic (Florida, Mỹ), kỹ thuật chế tác hàng giả tinh vi hiện nay khiến chính nhà mốt cũng loay hoay trong việc phân biệt.

Những năm gần đây, nhiều tín đồ hàng hiệu cũng bị nghi ngờ sử dụng hàng nhái, khiến lòng tin về mức độ thật - giả của công chúng giảm sút. Phần lớn lên án hành động tiêu dùng, cổ suý mua sắm hàng giả, cho rằng thói quen này ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của thương hiệu.

Tuy nhiên, một bộ phận lại ủng hộ hành vi trên, khẳng định khách hàng có quyền tự do lựa chọn sản phẩm thời trang theo sở thích, khả năng tài chính. Hàng nhái cũng góp phần thúc đẩy sự lưu thông của dòng chảy thời trang.

Khi các nhà máy gia công đồ hiệu tại Trung Quốc đồng loạt tuyên bố bán sản phẩm có chất lượng y hệt hàng cao cấp với mức giá rẻ trong năm nay, việc tiêu dùng hàng fake càng tạo ra nhiều cuộc tranh luận lớn.

