Ngọc Trinh tập thể dục điêu luyện, dân mạng lại ùa vào hỏi: Có mặc quần không?

Your browser does not support the video tag.

Ngọc Trinh thực hiện những động tác siêu khó trong yoga với set đồ độc đáo.

Đưa những bộ đồ tập thoát khỏi phòng gym là phong cách được nhiều fashionista, ngôi sao thế giới ưa chuộng. Đặc biệt là trong ngày hè đầy nắng hiện nay, những bộ đồ thể thao, đồ tập có chất liệu co dãn tốt, hút ẩm nhanh chóng cùng kiểu dáng thời thượng luôn là lựa chọn hàng đầu của nhiều phái đẹp. Và một nữ hoàng đồ hiệu lẫn tín đồ cuồng thời trang, Ngọc Trinh chắc hẳn không thể nằm ngoài đường đua này.

Thế nhưng, mới đây khi đăng tải đoạn clip tập luyện chăm chỉ và hăng say, Ngọc Trinh gặp phải nhiều thắc mắc của người hâm mộ lẫn cư dân mạng. Đa số ý kiến đều hỏi rằng chiếc quần của Ngọc Trinh đâu rồi. Một số người còn cho rằng Ngọc Trinh không mặc quần để tập yoga, làm ai cũng hoang mang.

Ngọc Trinh gây hoang mang với set đồ độc đáo khi tập luyện thể thao.

Cô gây hiểu lầm là không mặc quần trong lúc tập luyện.

Rất nhiều người thắc mắc không biết chiếc quần của Ngọc Trinh đang ở đâu?

Nếu nhìn kỹ mọi người sẽ thấy Ngọc Trinh diện một bộ bodysuit áo liền quần như một dạng nội y chuyên dụng. Mỹ nhân thực hiện những động tác nhào lộn và cân bằng nửa thân dưới trên không, tạo nên hình ảnh như cô đang không mặc quần. Ngọc Trinh là người rất đầu tư cho thời trang, thế nên việc ứng dụng những xu hướng mới, táo bạo, khác lạ là điều mà chân dài này mong muốn.

Theo dõi Ngọc Trinh thời gian qua, không khó để thấy trong những buổi tập yoga tại gia, Ngọc Trinh luôn xuất hiện những set đồ phóng khoáng, chuyên dụng để tập thể thao đồng thời cũng mang đậm tính xu hướng. Từ trang phục cut out, quần ôm sát đường cong, croptop, áo tay dài… đều được nữ hoàng nội y trưng dụng triệt để. Với tiêu chí đi tập nhưng vẫn phải đẹp và thời trang, chân dài Trà Vinh hoàn toàn đủ tiêu chuẩn và mang lại nhiều gợi ý thú vị cho phái đẹp có cùng sở thích.

Ngọc Trinh luôn biết cách lựa chọn trang phục mỗi khi tập luyện thể thao tại nhà.

Cô ứng dụng nhiều xu hướng thời trang thể thao được các sao quốc tế tin dùng.

Những bộ đồ thoáng mát, thời thượng được Ngọc Trinh trưng dụng tối đa.

Cô không ngại khoe đường cong nảy lửa với loạt váy áo kiệm vải khi tập thể thao.

Bodysuit là một loại trang phục có phần áo liền với quần bó sát. Nó có tác dụng như một bộ đồ lót cơ bản với hình dạng của bộ đồ bơi một mảnh. Tuy nhiên, khác với đồ bơi, bodysuit được làm bằng chất liệu mềm mại, thấm hút mồ hôi và thoáng mát. Trước đây, loại trang phục này là món đồ chuyên dụng dành cho các vận động viên thể thao, thế nhưng ngày nay, nhắc đến bodysuit ai cũng phải mê mẩn vì tính ứng dụng cao, đa di năng đồng thời có thể mix với nhiều loại trang phục mặc quanh năm đều được.

Bodysuit được xem là món đồ thời trang được nhiều các vận động viên đình đám trưng dụng. Bộ trang phục kín đáo vừa đủ, khoe được đường cong và hình thể đồng thời giúp cho họ có thể thoải mái thực hiện những động tác khó nhằn có tính chuyên môn cao.

Những bộ bodysuit của vận động viên thể dục dụng cụ Mỹ ở Olympic Tokyo được trang trí bằng pha lê Swarovski với công sức của đội ngũ gồm 450 người.

Minh Hằng diện bodysuit cut out độc đáo đi bơi.

Minh Tú tái hiện lại những huyền thoại sắc đẹp tập luyện thể thao với trang phục bodysuit.

Tác giả: JAY

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn