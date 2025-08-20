Ukraine nhận 1.000 thi thể binh sĩ từ Nga, trao trả 19 thi thể

Hình ảnh hoạt động trao trả thi thể được Ukraine công bố ngày 19-8-2025 - Ảnh: Trụ sở Điều phối xử lý tù binh Ukraine

Theo báo Moscow Times, trụ sở Điều phối xử lý tù binh Ukraine cho biết các thi thể được trao trả lần này chủ yếu là binh sĩ tử trận ở Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia (Ukraine) và khu vực Kursk (Nga) - nơi từng xảy ra đợt tấn công bất ngờ của quân đội Ukraine vào tháng 8-2024.

Trong số 1.000 binh sĩ Ukraine, có 5 người chết khi đang bị Nga giam giữ, được mô tả là “bị thương nặng và bệnh nặng”.

Cơ quan điều tra và chuyên gia quân sự Ukraine đang xác định danh tính các thi thể vừa được trao trả.

Đổi lại, Ukraine bàn giao 19 thi thể binh sĩ Nga theo như xác nhận của cố vấn Điện Kremlin kiêm trưởng đoàn đàm phán hòa bình Vladimir Medinsky. Ông cho biết việc trao đổi dựa trên thỏa thuận tại Istanbul, với tỉ lệ “giống một tháng trước”.

Trước đó ngày 17-7, hai bên cũng tiến hành trao đổi quy mô tương tự theo tỉ lệ “1.000 lấy 19”.

Theo báo Kyiv Independent, tại cuộc đàm phán ở Istanbul ngày 2-6, đôi bên từng nhất trí về kế hoạch trao đổi tù binh lớn và hồi hương 6.000 thi thể mỗi bên. Tuy nhiên Nga cho rằng đây là thỏa thuận hồi hương đơn phương.

Đến ngày 16-6, tổng cộng 6.057 thi thể đã được Nga trao trả cho Ukraine qua nhiều giai đoạn, song hai bên vẫn không đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Giữa bối cảnh chiến sự khốc liệt, trao đổi tù binh và hồi hương thi thể binh sĩ trở thành một trong số ít lĩnh vực hợp tác còn duy trì giữa hai nước.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine tháng 2-2022, cả hai bên đã tổn thất hàng chục nghìn binh sĩ, nhưng hiếm khi công bố chi tiết thương vong.

Tác giả: Công Khải

Nguồn tin: tuoitre.vn