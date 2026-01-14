Ngoại binh V-League có 6 tháng làm lại ở Thái Lan

Kim Dong Su có 6 tháng "làm lại mùa giải" tại Thái Lan - Ảnh: MUTD

CLB Đà Nẵng đạt thỏa thuận thanh lý hợp đồng trước mùa giải với trung vệ Kim Dong Su. Cầu thủ sinh năm 1995 đã chơi 11 trận cho đội chủ sân Hòa Xuân mùa giải V-League 2025-2026.

Sự ra đi của Kim Dong Su cũng bất ngờ. Hồi đầu mùa, anh còn xúc động khóc với chủ tịch đội bóng khi được ký hợp đồng. Chỉ sau 5 tháng, trung vệ này đã phải rời đi sớm.

Đang xếp chót bảng V-League 2025-2026, ban lãnh đạo CLB Đà Nẵng có lý do để cải tổ lại đội bóng. HLV Lê Đức Tuấn mong sớm ổn định lại lực lượng để tránh đi vào vết xe đổ.

Hiện tại, đội bóng của HLV Đức Tuấn vẫn xếp chót bảng xếp hạng với 7 điểm sau 11 vòng đấu. Tuy nhiên, họ chỉ thua 3 đội xếp ngay trên có 1 điểm nên vẫn còn lạc quan.

Trong khi đó, Kim Dong Su sang Thái Lan thử việc và được Muangthong United thu nhận. Anh ký một bản hợp đồng chuyển nhượng tự do kéo dài 6 tháng đến hết mùa.

Kim đã ra mắt ở vòng 16 Thai League 2025-2026 hôm 11-1. Đội bóng của anh để thua 0-1 trên sân nhà. Muangthong United là đội bóng cũ mà thủ môn Đặng Văn Lâm từng thi đấu.

Trong đội hình Muangthong United để thua Ayutthaya United, Kim Dong Su có dịp sát cánh cùng cầu thủ gốc Việt, Thái lai Pháp, cựu tuyển thủ Thái Lan Tristan Do.

Đây là lần đầu tiên Kim sang Thái Lan thi đấu. Ngược lại ở V-League, CLB Đà Nẵng là đội bóng thứ 2 của trung vệ người Hàn Quốc. Trước đó, anh khoác áo Hoàng Anh Gia Lai.

Tác giả: Quang Thịnh

Nguồn tin: tuoitre.vn