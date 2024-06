Nghi phạm xin đi vệ sinh rồi xô cán bộ công an, định tẩu thoát

Nghi phạm giả vờ xin đi vệ sinh, sau đó xô cán bộ công an rồi bung chạy ra ngoài đường hòng tẩu thoát - Ảnh: Cắt từ video

Ngày 1-6, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận trước đó vào khoảng 14h11 ngày 29-5, tại Công an phường Tam Bình, TP Thủ Đức (TP.HCM) xảy ra vụ việc nghi phạm đang ở trong trụ sở công an phường giả vờ xin đi vệ sinh. Sau đó người này xô cán bộ công an, tìm cách bỏ chạy ra ngoài, phóng lên xe một người phụ nữ hòng tẩu thoát nhưng không được.

Nghi phạm xin đi vệ sinh rồi lao ra đường, phóng lên xe máy định chạy trốn ở Thủ Đức Các cán bộ, chiến sĩ công an đã nhanh chóng đuổi theo, giữ được nghi phạm này ngay trước cổng trụ sở Công an phường và UBND phường Tam Bình. Theo đó, ngày 1-6, mạng xã hội lan truyền đoạn video camera an ninh dài hơn 1 phút, ghi lại cảnh một người mặc sắc phục công an mở cửa buồng sắt để một người đàn ông đi ra ngoài. Video cũng thể hiện người đàn ông sau đó bung chạy ra trước cổng trụ sở rồi nhảy lên xe máy của một người phụ nữ chở, nhưng người đàn ông và người phụ nữ đã bị nhiều người bên trong chạy theo, kéo ngã xe, giữ lại. Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận vụ việc trên xảy ra tại Công an phường Tam Bình (TP Thủ Đức) vào ngày 29-5. Theo đó, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, lực lượng chức năng phường Tam Bình phát hiện một nghi phạm có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nên đưa về trụ sở công an phường làm việc. Qua kiểm tra, người này tên Tâm (35 tuổi) và lực lượng chức năng cũng phát hiện người này có hành vi trộm cắp tài sản ở huyện Nhà Bè, nên giữ lại và lập hồ sơ để chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức để xử lý. Trong lúc nghi phạm đang được giữ lại làm việc, một người phụ nữ đi xe máy chở theo một đứa nhỏ đã đến đưa cơm cho nghi phạm ăn. Thời điểm này, nghi phạm cũng xin cán bộ công an dẫn đi vệ sinh. Sau đó, chiến sĩ công an mở cửa phòng tạm giữ ở công an phường dẫn người đàn ông đi vệ sinh. Sau khi đi vệ sinh khoảng 1 phút, trong lúc quay lại phòng tạm giữ thì nghi phạm bất ngờ xô cán bộ công an, bung chạy ra cổng công an phường và UBND phường Tam Bình trên đường Tô Ngọc Vân. Lúc này, nghi phạm nhanh chóng nhảy lên xe máy của người phụ nữ mang cơm đến để chạy đi hòng tẩu thoát. Tuy nhiên, các cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng đuổi theo và quật ngã xe máy, giữ lại được nghi phạm, người phụ nữ chạy xe máy cũng được giữ lại để làm rõ. "Người phụ nữ trên là hàng xóm của nghi phạm, người mẹ của nghi phạm nhờ người phụ nữ mang cơm đến cho người này ăn. Khi đưa cơm xong người phụ nữ đi ra ngoài, nghi phạm cũng xin đi vệ sinh rồi bung chạy ra ngoài phóng lên xe người phụ nữ", nguồn tin giải thích. Bước đầu công an đã làm rõ người phụ nữ không có bàn bạc, thông đồng với nghi phạm từ trước, chỉ là vô tình người phụ nữ đang nổ máy đi về thì nghi phạm chạy ra nhảy lên xe. Hiện nghi phạm và hồ sơ vụ việc đã được chuyển cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức thụ lý theo thẩm quyền.

Cán bộ công an dẫn nghi phạm đi vệ sinh nhanh chóng đuổi theo khi người này bỏ chạy - Ảnh: Cắt từ video

Nhiều cán bộ, chiến sĩ trong Công an phường Tam Bình biết vụ việc cũng hỗ trợ đuổi theo - Ảnh: Cắt từ video

Nghi phạm chạy ra ngoài đường rồi phóng lên xe người phụ nữ để chạy đi - Ảnh: Cắt từ video

Nghi phạm bị giữ lại ngay trước trụ sở Công an phường và UBND phường Tam Bình - Ảnh: Cắt từ video

Tác giả: MINH HÒA

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ