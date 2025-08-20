Công an xã biên giới phá nhanh vụ án ma túy có súng K54, Bộ Công an thưởng nóng

Công an xã Bờ Y nhận khen thưởng đột xuất từ Bộ Công an khi phá nhanh vụ án ma túy có súng - Ảnh: CACC

Ngày 20-8, Công an tỉnh Quảng ngãi cho biết thừa ủy quyền của bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long - thứ trưởng Bộ Công an - đã ký quyết định khen thưởng đột xuất cho Công an xã Bờ Y, Quảng Ngãi vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm ma túy tại địa bàn biên giới.

Trước đó vào tối 28-7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, Công an xã Bờ Y kiểm tra hành chính nhà nghỉ Ven Đô (thôn 5).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang Võ Đình Khoa (27 tuổi, trú xã Tu Mơ Rông, Quảng Ngãi) đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 2 gói ma túy đá, 2 viên hồng phiến.

Qua đấu tranh nhanh, Khoa khai nhận số ma túy trên mua từ một người đàn ông tên thường gọi là Chai sống ở khu vực cầu 42, xã Đăk Tô, Quảng Ngãi.

Ngay trong sáng 29-7, Công an xã Bờ Y phối hợp Công an xã Đăk Tô và lực lượng điều tra khu vực 4 khám xét khẩn cấp nơi ở của Vi Văn Chai (34 tuổi, trú khối 1, xã Đăk Tô), được xác định là người cung cấp ma túy cho Khoa.

Khi phát hiện lực lượng công an, Chai bỏ chạy ra sau nhà nhưng bị khống chế ngay sau đó. Khám xét hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 100g ma túy đá, 1 khẩu súng K54 cùng 6 viên đạn và nhiều vật chứng liên quan.

Tang vật thu giữ gồm ma túy và súng - Ảnh: CACC

Theo Công an xã Bờ Y, đây là một trong những vụ bắt giữ có tang vật ma túy và vũ khí nóng lớn nhất trên địa bàn xã trong thời gian qua.

Địa bàn Bờ Y là khu vực biên giới giáp Lào và Campuchia, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về tội phạm ma túy, do các tuyến đường mòn, lối mở thường bị các đối tượng lợi dụng để vận chuyển trái phép chất ma túy vào nội địa.

Việc nhanh chóng phát hiện, truy bắt và thu giữ toàn bộ tang vật cho thấy sự chủ động, quyết liệt của lực lượng công an xã vùng biên trong công tác nắm tình hình, đấu tranh với tội phạm.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Bờ Y phối hợp Công an tỉnh Quảng Ngãi mở rộng điều tra, xử lý.

Tác giả: Trần Mai

Nguồn tin: tuoitre.vn