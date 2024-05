Phát hiện thi thể nghi phạm giết vợ 'hờ' giữa rừng biên giới

Nghi phạm giết vợ "hờ" Trần Văn Thông - Ảnh: V.T

Trưa 27-5, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Bình đã phát hiện một thi thể nghi là nghi phạm giết vợ "hờ" rồi bỏ trốn cách đây hơn 20 ngày.

Phát hiện thi thể nghi phạm giết vợ 'hờ' rồi trốn vào rừng ở Quảng Bình

Thông tin ban đầu, thi thể này được hai người dân địa phương phát hiện ở vùng rừng Chút Mút (xã Lâm Thủy, Lệ Thủy) giáp biên giới Việt - Lào, cách hiện trường vụ giết người khoảng 200m.

Khi lực lượng chức năng có mặt, thi thể đã có dấu hiệu phân hủy. Bên cạnh có một đôi dép, một chiếc mũ, và một sợi dây treo trên cây.

Sau đó, cán bộ Đồn biên phòng Làng Ho đã có mặt để bảo vệ hiện trường. Công an tỉnh Quảng Bình cũng đang đến hiện trường để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm xác định chính xác nhân thân của thi thể.

Qua những dấu hiệu tại hiện trường, lực lượng chức năng nghi vấn đây là thi thể của ông Trần Văn Thông, nghi phạm chính trong vụ giết vợ "hờ" xảy ra hơn 20 ngày trước.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, chiều tối 6-5, ông Trần Văn Thông (56 tuổi, trú xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh) dẫn vợ "hờ" là bà Hồ Thị Minh (trú xã Lâm Thủy) vào rừng Chút Mút để lấy gỗ về dựng nhà tạm.

Tuy nhiên cả hai đã xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, ông Thông dùng dây thắt cổ vợ vào gốc cây đến chết. Ông Thông gọi về báo với người nhà việc mình giết vợ rồi bỏ trốn vào rừng.

Sau khi nhận thông tin, Công an tỉnh Quảng Bình đã cử người lên phối hợp với dân bản, bộ đội biên phòng truy tìm nghi phạm. Việc truy tìm gặp khá nhiều khó khăn vì vùng rừng này khá rậm rạp. Ngoài ra, biên phòng Quảng Bình còn phải thông báo cho bộ đội phía tỉnh Savannakhet (Lào) nhờ hỗ trợ ngăn chặn nếu nghi phạm vượt qua biên giới. Được biết, ông Thông vào bản Chút Mút ở với bà Minh cách đây gần 5 năm, không đăng ký kết hôn. Bà Minh đã có một đời chồng và hai con riêng. Giữa ông Thông với bà Minh có một con chung.

