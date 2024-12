Nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế có được trợ cấp tiền lương?

Tùy thuộc vào từng đối tượng tinh giản biên chế sẽ có mức trợ cấp tiền lương khác nhau khi nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 29/2023/NĐ-CP cụ thể:

- Đối tượng có đủ điều kiện về tuổi và thời gian đóng BHXH sẽ được hưởng trợ cấp 3 tháng lương cho mỗi năm nghỉ trước tuổi, trợ cấp 5 tháng lương cho 20 năm đầu và 1/2 tháng lương cho mỗi năm tiếp theo.

- Đối tượng có đủ điều kiện về tuổi nhưng thời gian đóng BHXH chưa đủ sẽ được hưởng trợ cấp 5 tháng lương.

Thời gian tính hưởng trợ cấp là tổng thời gian công tác có đóng BHXH nhưng chưa hưởng trợ cấp thôi việc hoặc chế độ BHXH một lần (Ảnh minh họa)

- Đối tượng chỉ còn thiếu tối đa 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định sẽ không bị trừ tỉ lệ lương hưu và không được trợ cấp.

- Nữ cán bộ, công chức cấp xã có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu mà có đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Ngoài hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về BHXH thì đối tượng này còn được hưởng các chế độ: Không bị trừ tỉ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi; Được hưởng trợ cấp 5 tháng tiền lương bình quân và được trợ cấp 3 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định.

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 29/2023/NĐ-CP thì cách xác định thời gian và tiền lương để hưởng trợ cấp do tinh giản biên chế cần lưu ý những điểm sau:

- Tiền lương hiện hưởng là tiền lương tháng liền kề trước khi tinh giảm bao gồm mức lương chính, các phụ cấp và phụ cấp bảo lưu.

- Tiền lương bình quân là tiền lương tháng bình quân của 5 năm cuối (60 tháng) hoặc toàn bộ thời gian làm việc nếu chưa đủ 5 năm.

- Thời gian tính hưởng trợ cấp là tổng thời gian công tác có đóng BHXH nhưng chưa hưởng trợ cấp thôi việc hoặc chế độ BHXH một lần.

- Thời gian tính trợ cấp có tháng lẻ sẽ được làm tròn theo nguyên tắc: từ 1-6 tháng là 1/2 năm, trên 6 tháng đến dưới 12 tháng là 1 năm.

Tác giả: Hồng Đào

Nguồn tin: Báo Người lao động