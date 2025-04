Nghi có người còn sống dưới tòa nhà 30 tầng bị sập ở Bangkok

Tối 2-4, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục làm việc tại hiện trường vụ sập tòa nhà 30 tầng ở thủ đô Bangkok do ảnh hưởng từ trận động đất ở Myanmar hôm 28-3 - Ảnh: REUTERS

Tòa nhà cao 30 tầng dự kiến là trụ sở Văn phòng Kiểm toán Nhà nước (OAG) tọa lạc trên đường Kamphaeng Phet, quận Chatuchak, thủ đô Bangkok, Thái Lan đang trong quá trình thi công thì bất ngờ sụp đổ do ảnh hưởng những dư chấn từ trận động đất vào chiều 28-3 ở Myanmar.

Tuy nhiên, vào khoảng 23h30 ngày 2-4, lực lượng cứu hộ bất ngờ nhận được “tín hiệu” lạ giống tiếng kêu cứu khi đang tiếp tục tháo dỡ các khối bê tông để tìm kiếm nạn nhân và thi thể còn mắc kẹt dưới đống đổ nát của tòa nhà.

Ngay lập tức, các sĩ quan điều phối hoạt động cứu hộ yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động và giữ im lặng trong vòng 10 phút. Đến 5h sáng 3-4, các quan chức tiếp tục nối lại hoạt động cứu hộ và tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường.

Đội cứu hộ nhận định “tín hiệu” lạ này là dấu hiệu đáng mừng cho thấy có thể có người còn sống đang mắc kẹt bên dưới đống đổ nát của tòa nhà.

Phía trên khu vực phát ra tiếng kêu cứu có ít nhất hai lớp bê tông dày xếp chồng lên nhau. Nhiều nhân viên cứu hộ và quan chức địa phương nghi ngờ bên dưới mảng bê tông lớn này là không gian trống và vẫn có thể có người còn sống dưới mảng bê tông này.

Vì vậy, đội cứu hộ sẽ sử dụng thiết bị để cắt mảng bê tông lớn này thành từng mảng nhỏ hơn và dùng cần cẩu để đưa từng mảng bê tông nhỏ ra ngoài để cứu người.

Giải thích về lý do không thể dùng máy móc hạng nặng, các quan chức Thái Lan cho biết họ lo ngại máy móc hạng nặng sẽ làm rung chuyển những phần còn lại của tòa nhà, khiến tòa nhà có thể bị sập thêm một lần nữa, đè lên những người có thể còn sống.

Ngoài ra, họ cũng chuẩn bị sẵn xe cứu thương với nhân viên y tế túc trực đầy đủ, phòng trường hợp giải cứu được nạn nhân còn sống sót.

Tính đến sáng 3-4, số người thương vong ở Bangkok do ảnh hưởng động đất là 96 người, gồm 15 người chết, 9 người bị thương và 72 người còn mất tích.

Cũng cùng ngày 2-4, truyền thông Myanmar và thế giới đưa tin một người đàn ông được cứu sống sau 5 ngày bị mắc kẹt trong đống đổ nát sau thảm họa động đất 7,7 độ.

Điều này càng khiến lực lượng cứu hộ ở Bangkok tin rằng vẫn còn có người còn sống đang nằm bên dưới đống đổ nát của tòa nhà và đợi họ đến giải cứu.

