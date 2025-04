Your browser does not support the video tag.

Trận động đất 7,7 độ ở Myanmar ngày 28/3 đã cướp đi 170 người thân của cựu giáo sĩ Soe Nay Oo, trong đó có họ hàng, bạn bè và thành viên giáo đoàn.

Thảm kịch xảy ra khi hàng trăm tín đồ cầu nguyện tại các nhà thờ ở Sagaing, ba trong số đó bị sập.

Ông Soe, hiện sống ở Thái Lan, cảm thấy tội lỗi vì không có mặt tại nhà thờ.

Tính đến nay, ít nhất 2.886 người thiệt mạng, hơn 370 người mất tích, với hơn 60 thi thể tìm thấy tại nhà thờ Myoma.

Tác giả: Tuấn Minh - Nguyễn Thúy

Nguồn tin: nhandan.vn