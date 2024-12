'Nghẹt thở' giải cứu 4 người gần một ngày mắc kẹt ở cồn đất khi lũ cuồn cuộn

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Phước Sơn, trong những ngày qua do ảnh hưởng không khí lạnh, ở huyện có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Sáng 14-12, nhận được tin báo của người dân tại khu vực ngã ba suối Nước Xe và sông Đăk Mi có 4 người dân gồm Hồ Văn Thưng, Hồ Minh Hạ, Hồ Văn Ngô, Hồ Văn Kiểm, cùng trú tại thôn 3 bị mắc kẹt, cô lập do mưa lũ, không thể trở về nhà. Ngay sau khi nhận được tin, UBND huyện, Ban chỉ huy đã chỉ đạo các lực lượng, các ngành chức năng phối hợp địa phương triển khai tiếp tế lương thực, nước uống, bạt che mưa cho 4 người họ để ổn định tạm thời, không để xảy ra tình trạng đói, khát. Sau đó tiếp tục sử dụng dây cáp cố định vị trí và dùng tời để di chuyển người qua sông.