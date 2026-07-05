Nghe tiếng động lạ trên sườn đồi, cụ bà vội bỏ chạy

Ngày 1/7, tại huyện Mashan, thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, một tảng đá lớn trên sườn đồi ở làng Shanglong, thị trấn Baishan, bị sạt lở và lăn xuống do mưa lớn kéo dài.

Camera giám sát ghi lại khoảnh khắc một người lớn tuổi đang đi bộ gần ngôi nhà dưới chân núi thì nghe thấy tiếng động lạ từ sườn đồi.

Dự đoán được nguy hiểm, người này nhanh chóng di chuyển đến khu vực an toàn. Tảng đá sau đó rơi trúng góc nhà, gây hư hại một phần. May mắn là nhờ phản xạ kịp thời nên người lớn tuổi chỉ giật mình và không bị thương.

Người phụ nữ lớn tuổi bỏ chạy sau khi nghe thấy tiếng động lạ.

Các quan chức chính quyền địa phương đã đến hiện trường, thiết lập khu vực cấm, tiến hành kiểm tra toàn diện nguy cơ địa chất, dọn dẹp đá sạt lở trên sườn dốc, hướng dẫn người dân về an toàn sạt lở đất và đá rơi trong mùa lũ.

Người dân dưới chân núi được nhắc nhở phải cảnh giác với những tiếng động lạ hoặc vết nứt trên địa hình và phải sơ tán, báo cáo ngay lập tức nếu phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào để ngăn ngừa các tai nạn địa chất tiếp theo.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn