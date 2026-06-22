Lao động Việt bị b.ắt giữ, đòi 400 triệu đồng tiền chuộc tại Đài Loan: Gia đình nhận loạt video tr.a t.ấn, h.oảng l.oạn khi nhận "tối hậu thư"

Nhờ sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt của lực lượng Công an xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) cùng sự phối hợp của cộng đồng người Việt Nam và cơ quan chức năng Đài Loan (Trung Quốc), một công dân Việt Nam bị bắt giữ, hành hung và tống tiền khi đang lao động tại Đài Loan đã được giải cứu an toàn.

Theo thông tin từ Công an xã Kỳ Anh, vào trưa 17/6/2026, đơn vị tiếp nhận tin báo từ gia đình anh Bùi Văn Khánh (SN 1987, trú xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về việc anh Khánh gọi điện từ Đài Loan cầu cứu. Nạn nhân cho biết mình đang bị một nhóm người Việt Nam bắt giữ, đánh đập và yêu cầu gia đình chuyển 400 triệu đồng để chuộc người.

Sau cuộc gọi cầu cứu, gia đình anh Khánh liên tục nhận được các cuộc gọi, tin nhắn kèm theo video ghi lại cảnh anh bị giam giữ và hành hung. Các đối tượng còn sử dụng chính tài khoản mạng xã hội của nạn nhân để liên lạc, đe dọa sẽ xâm hại tính mạng nếu gia đình không nhanh chóng chuyển tiền theo yêu cầu.

Gia đình cầu cứu khi một người đàn ông bị một nhóm người Việt Nam bắt giữ, đánh đập và yêu cầu gia đình chuyển 400 triệu đồng để chuộc người.

Xác định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, liên quan trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, Công an xã Kỳ Anh đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, đồng thời chủ động kết nối với cộng đồng người Việt Nam tại Đài Loan để thu thập thông tin và hỗ trợ trình báo vụ việc với cơ quan chức năng sở tại.

Quá trình xác minh gặp không ít khó khăn khi nạn nhân không xác định được địa điểm bị giam giữ, không thông thạo ngôn ngữ địa phương và luôn bị các đối tượng giám sát chặt chẽ. Tuy nhiên, bằng sự phối hợp tích cực giữa các lực lượng và những người hỗ trợ tại Đài Loan, công tác truy tìm tung tích nạn nhân vẫn được triển khai khẩn trương.

Đến tối 18/6/2026, cơ quan chức năng Đài Loan đã bắt giữ đối tượng cầm đầu vụ việc. Các đối tượng liên quan sau đó đưa anh Bùi Văn Khánh đến trình diện cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.

Hiện anh Khánh được xác định an toàn, không ảnh hưởng đến tính mạng. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng Đài Loan điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Công an xã Kỳ Anh, kết quả trên thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và tận tụy của lực lượng Công an cơ sở trong công tác tiếp nhận, xử lý tin báo của người dân. Đồng thời, vụ việc cũng cho thấy vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam, dù ở trong nước hay đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn