Nghệ sĩ Ngọc Tuyết qua đời

Đại diện gia đình diễn viên Ngọc Tuyết cho biết bà qua đời vào trưa 30/4. Lễ viếng nghệ sĩ gạo cội được gia đình tổ chức vào 9h30 - 10h30 sáng 4/5 tại Nhà tang lễ thành phố Hà Nội. Lễ đưa tang diễn ra lúc 10h30 cùng ngày.

Theo chia sẻ từ người thân, sau khi nhập viện cấp cứu hồi đầu năm, sức khỏe của nghệ sĩ Ngọc Tuyết suy giảm, đi lại và giao tiếp khó khăn hơn trước.

Nghệ sĩ Ngọc Tuyết trong ký ức của nhiều khán giả gắn liền với hình tượng nhân vật đanh đá, chanh chua trong những bộ phim, chương trình nổi tiếng như Người thổi tù và hàng tổng, Lập nghiệp, Người đất cảng, Gặp nhau cuối tuần…

Nghệ sĩ Ngọc Tuyết trong phim Người thổi tù và hàng tổng.

Nghệ sĩ Ngọc Tuyết sinh năm 1938 tại Hà Nội. Bà bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ rất sớm, năm 11 tuổi đã được hát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam.

Bước ngoặt đến khi Đoàn kịch nói Hà Nội tuyển diễn viên. Trong số hơn 3.000 thí sinh dự thi, Ngọc Tuyết là một trong 18 người trúng tuyển. Sau khi tốt nghiệp, bà quyết định gắn bó với Đoàn kịch Hà Nội (nay là Nhà hát Kịch Hà Nội). Nữ nghệ sĩ trở thành một trong những gương mặt chủ lực, cống hiến bền bỉ cho nghệ thuật sân khấu.

Bên cạnh sự nghiệp sân khấu, bà cũng tham gia đóng phim truyền hình. Vai diễn đặc sắc nhất của nghệ sĩ Ngọc Tuyết là bà Thìn, bà cô của trưởng thôn trong Người thổi tù và hàng tổng. Nhân vật với tính cách ghê gớm do bà thể hiện khi đó để lại ấn tượng mạnh mẽ với khán giả.

Sau khi nghỉ hưu, Ngọc Tuyết sống an vui bên các con, hàng ngày ra công viên thư giãn, dành thời gian viết lách, làm thơ.

