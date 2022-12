Nghệ sĩ Chí Tâm qua đời ở tuổi 43 vì tai nạn

Ngày 7/12, chị Mỹ Tiên - đại diện người thân gia đình - xác nhận thông tin nghệ sĩ cải lương Nguyễn Chí Tâm qua đời tối 6/12 do tai nạn giao thông. "Sau khi đi diễn ở Tây Ninh, anh lái xe máy về Long An. Xe máy của anh Tâm va chạm với xe tải khiến anh mất tại chỗ", chị Mỹ Tiên nói với Tiền Phong.

Theo thông tin từ gia đình, linh cữu của anh được quàn tại nhà riêng ở Đức Hòa, Long An, sau đó an táng tại Nghĩa trang Rừng Ông thuộc xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Chị Mỹ Tiên cho biết trước khi qua đời, nghệ sĩ Chí Tâm có hoàn cảnh khó khăn. Anh là trụ cột gia đình, vợ đang mắc bệnh tim, con nhỏ và mẹ già đều phụ thuộc vào tiền đi hát của nam nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Chí Tâm bên vợ con.

"Cuộc sống của gia đình anh Tâm sắp tới không biết sẽ như thế nào khi cả gia đình đều phụ thuộc vào anh ấy", chị Tiên nói.

Theo chị Mỹ Tiên, sau khi Chí Tâm giành giải quán quân Tài tử miệt vườn thì dịch Covid-19 ập đến. Anh phải dừng đi hát để làm công việc khác, trang trải cuộc sống. Sau một thời gian dừng ca hát, anh mới trở lại hoạt động nghệ thuật để lo chữa bệnh cho vợ, nuôi mẹ và con nhỏ.

Nghệ sĩ Chí Tâm sinh năm 1979, được khán giả biết đến sau khi giành giải cao nhất chương trình Tài tử miệt vườn 2019. Trên sóng truyền hình, nam nghệ sĩ chia sẻ vợ chồng anh sống trong căn chòi nhỏ, kiếm tiền bằng nghề chăn vịt thuê.

Nghệ sĩ Chí Tâm trong chương trình Tài tử miệt vườn.

"Ca hát là đam mê cả đời nên tôi muốn thử sức, làm nghệ sĩ một tháng cũng được. Nếu không đủ duyên, tôi về quê tiếp tục làm nông dân như từ trước đến nay", anh nói.

Với câu chuyện vượt khó và giọng ca mộc mạc, chân chất, Chí Tâm giành quán quân chương trình Tài tử miệt vườn. Anh dùng 80 triệu đồng tiền thưởng để trả nợ, trang trải cuộc sống. Anh sau đó xuất hiện trong một số chương trình như Sao kết nối, Lửa tài tử miệt vườn...

Tác giả: Huy Lê

Nguồn tin: Báo Tiền Phong