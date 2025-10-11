Nghề đan bèo tây ở vùng cao Nghệ An

Những ngày này, người dân ở các bản làng của xã vùng cao Yên Na đang miệt mài học nghề đan bèo tây tạo thành các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Những người thành thạo hơn sẽ hướng dẫn cho người mới bắt đầu học việc.

Theo ông Nguyễn Văn Hòe, Phó chủ tịch UBND xã Yên Na, nghề đan bèo tây được chính quyền địa phương kết nối với một doanh nghiệp chuyên sản xuất, xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ sang thị trường châu Âu.

Doanh nghiệp sẽ cung cấp nguyên liệu bèo tây đã được xử lý, phơi khô, đồng thời chuẩn bị sẵn khung mẫu cho từng loại sản phẩm. Người dân chỉ cần bỏ thời gian, công sức đan theo mẫu của các đơn hàng do doanh nghiệp yêu cầu và được trả công theo loại sản phẩm, số lượng hoàn thành.

Người dân xã vùng cao hào hứng với nghề mới.

Người cao tuổi ở các bản làng cũng tích cực tham gia để tạo thêm thu nhập.

Bước đầu, doanh nghiệp đưa nghệ nhân có kinh nghiệm để hướng dẫn nhân dân học nghề. Bước đầu, nghề đan bèo tây được triển khai chủ yếu tại hai bản Na Bón và Cành Toong, nơi có nhiều lao động nông nhàn, đặc biệt là phụ nữ và người cao tuổi.

Nhờ có nghệ nhân của doanh nghiệp trực tiếp hướng dẫn, nhiều người dân đã nhanh chóng nắm bắt kỹ thuật, thành thạo các công đoạn hoàn thiện sản phẩm. Một lợi thế lớn của người dân Yên Na là đã quen với nghề đan lát truyền thống trên các chất liệu tre, mây nên việc chuyển sang đan sợi bèo tây khô không gặp nhiều khó khăn.

Tại bản Cành Toong, bà Mộng Thị Máy, một trong những người đầu tiên tham gia học nghề, vui vẻ chia sẻ: “Ban đầu tôi thấy lạ lắm, không ngờ bèo tây lại làm được nhiều thứ đẹp, hữu ích. Sau mấy buổi được hướng dẫn, tôi đã biết đan túi xách, các chiếc giỏ xinh xắn. Mỗi sản phẩm làm xong được trả công xứng đáng, nghề này tuy đòi hỏi tỉ mỉ nhưng phù hợp với phụ nữ, có thể làm lúc rảnh rỗi, không phải đi xa.”

Sản phẩm do người dân xã Yên Na làm ra chuẩn bị được bàn giao cho doanh nghiệp.

Không chỉ bà Máy mà nhiều phụ nữ khác trong bản cũng tỏ ra hào hứng với nghề mới. Họ xem đây là nguồn thu nhập phụ ổn định, giúp giảm bớt phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, nhất là trong mùa nông nhàn.

Các sản phẩm thủ công từ bèo tây như túi xách, giỏ đựng, hộp trang trí, khay đựng đồ... được xuất khẩu sang thị trường châu Âu, khách hàng ưa chuộng. Ông Nguyễn Văn Hòe, Phó chủ tịch UBND xã Yên Na cho biết: “Chính quyền địa phương mong muốn thông qua nghề đan bèo tây, người dân, đặc biệt là phụ nữ và người cao tuổi, có thêm nghề phụ ổn định để cải thiện thu nhập. Người dân không cần bỏ vốn, có thể làm trong mọi điều kiện thời tiết, chỉ cần chăm chỉ, kiên trì là được, chúng tôi đang tăng cường tuyên truyền, động viên bà con tham gia gắn bó lâu dài”.

Trong thời gian tới, xã Yên Na sẽ phối hợp với doanh nghiệp mở thêm các lớp đào tạo kỹ năng, mở rộng quy mô sang các bản khác. Việc đưa nghề đan bèo tây về Yên Na không chỉ giúp giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, mà còn góp phần đa dạng hóa sinh kế nông thôn, mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững, thân thiện với môi trường cho vùng miền núi Nghệ An.

