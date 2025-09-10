Nghệ An: Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường tránh gửi văn bản vượt cấp

Người dân, doanh nghiệp đến Trung tâm phục vụ hành chính công phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An giải quyết thủ tục hành chính.

Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nêu: Sau 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nhìn chung bộ máy các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã dần ổn định, cơ bản bảo đảm sự thông suốt trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị, nhất là Ủy ban nhân dân các xã, phường chưa nghiên cứu kỹ các văn bản quy phạm pháp luật, còn tình trạng nhiều văn bản gửi vượt cấp, gửi đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương, gửi văn bản không đúng cơ quan chủ trì trực tiếp tham mưu xử lý, làm phát sinh khối lượng văn bản lớn; người ký văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh chưa bảo đảm quy định...

Để tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường quán triệt tới phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức nghiên cứu kỹ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy định có liên quan để soạn thảo, trình bày thể thức, nội dung văn bản hành chính, bảo đảm theo đúng quy định hiện hành.

Đối với các văn bản cấp xã trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu gửi văn bản tới các sở, ngành chuyên môn theo lĩnh vực phụ trách thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, tránh việc gửi vượt cấp, gửi cùng lúc quá nhiều cơ quan, đơn vị.

Trường hợp có nội dung phải báo cáo, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường trực tiếp ký trình văn bản.

Khi có nội dung liên quan báo cáo theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cần nghiên cứu kỹ nội dung của văn bản để gửi báo cáo đến đúng sở, ngành chuyên môn được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chủ trì tổng hợp.

Đối với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, khi nhận được văn bản trình không bảo đảm yêu cầu, tối đa trong 2 ngày làm việc có văn bản thông báo nhắc nhở lần 1.

Nếu cấp xã vi phạm lần 2, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản phê bình, đồng thời gửi Ban tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ để theo dõi, tổng hợp.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cũng giao Giám đốc các ban, sở ngành, đơn vị cấp tỉnh tăng cường hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị trực thuộc triển khai nhiệm vụ bảo đảm đúng quy trình, quy định, chủ động xử lý các công việc thuộc lĩnh vực phụ trách theo đúng thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: nhandan.vn