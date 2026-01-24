Nghệ An: "Xuân Yêu Thương" lần thứ VIII mang 8 mái ấm và hơi ấm Tết đến xã Minh Hợp

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Giáp – Giám đốc Công ty CP Truyền thông 24h Online, Trưởng ban tổ chức chương trình Xuân Yêu Thương cho biết: Hành trình "Xuân Yêu Thương" mùa thứ 8 khi về với xã Minh Hợp không đơn thuần chỉ là một hoạt động trao quà, mà còn mang sứ mệnh cao cả trong việc kết nối những tấm lòng nhân ái. Ông chia sẻ, tiếp nối thành công của 7 mùa trước đó, Ban tổ chức luôn trăn trở và khao khát mang đến những giá trị thiết thực, bền vững nhất cho bà con miền Tây xứ Nghệ. Trong đó, việc hiện thực hóa những căn nhà kiên cố chính là nền tảng quan trọng giúp người dân "an cư lạc nghiệp", tạo đà cho một tương lai ổn định hơn.

Về nguồn lực thực hiện, ông Giáp đặc biệt nhấn mạnh để có kinh phí xây dựng 8 căn nhà tình nghĩa này, chương trình đã nhận được sự đồng hành to lớn từ các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và cộng đồng. Đặc biệt, nguồn kinh phí này được huy động thông qua giải bóng đá thiện nguyện "Xuân Yêu Thương" diễn ra sôi nổi từ đầu tháng 1/2026. Mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều là minh chứng sống động cho tinh thần "lá lành đùm lá rách", thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng hướng về người nghèo trong dịp Tết Bính Ngọ.

Gửi gắm thông điệp tại chương trình, ông Lê Văn Giáp đã dành những lời chúc Tết ấm áp nhất đến bà con xã Minh Hợp. Ông bày tỏ sự thấu hiểu chân thành: Những ngôi nhà và món quà được trao tặng không chỉ có giá trị về mặt vật chất mà còn chứa đựng hơi ấm của tình người, là sự sẻ chia nhằm tiếp thêm động lực cho những hoàn cảnh khó khăn có thêm nghị lực vươn lên. Thay mặt Ban tổ chức, ông cam kết sẽ tiếp tục duy trì và lan tỏa mạnh mẽ hành trình nhân ái này trong những năm tới, với quyết tâm "không để ai bị bỏ lại phía sau", để mỗi độ Tết đến Xuân về, niềm vui lại được nhân lên khắp các bản làng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Thiết Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Minh Hợp, đã nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của sự kiện trong công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Ông Hùng khẳng định, việc phối hợp tổ chức lễ khởi công là niềm vinh dự lớn đối với xã Minh Hợp. Sự kiện này thể hiện rõ nét tinh thần "tương thân tương ái", trách nhiệm xã hội và sự chung tay của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hướng về các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

"Những căn nhà được khởi công hôm nay không chỉ là nơi che mưa, che nắng, mà còn là điểm tựa vững chắc, giúp các gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững", ông Hùng chia sẻ.

Thay mặt Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Minh Hợp, Bí thư Đảng ủy gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Công ty Cổ phần truyền thông 24h Online, các doanh nghiệp và các đơn vị tài trợ đã dành nguồn lực quý báu cho bà con.

Để dự án được triển khai hiệu quả, ông Hùng cũng đề nghị các cấp, các ngành của xã, các xóm và các gia đình được hỗ trợ phối hợp chặt chẽ, giám sát, tạo điều kiện thuận lợi để công trình thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026.

Cũng trong sáng nay, Ban tổ chức chương trình, chính quyền địa phương và các nhà tài trợ đã tiến hành làm lễ khởi công xây dựng căn nhà tình nghĩa cho gia đình chị Cao Thị Nhàn trú tại xóm Tây Lợi, xã Minh Hợp, tỉnh Nghệ An.

Khoảnh khắc nhận được sự hỗ trợ quý báu từ chương trình "Xuân Yêu Thương", chị Nhàn không kìm được sự xúc động. Trong niềm nghẹn ngào, chị chia sẻ về hoàn cảnh đầy khó khăn của gia đình: Là hộ nghèo đã nhiều năm, chồng mất cách đây 10 năm, một mình chị phải oằn mình gánh vác trách nhiệm chăm sóc mẹ già và nuôi con ăn học. Nguồn sống chính của cả nhà chỉ trông chờ vào vài sào đất mượn để trồng mía và những công việc làm thuê, cuốc mướn bấp bênh.

Cầm trên tay quyết định trao tặng căn nhà tình nghĩa, chị Nhàn tâm sự chân thành: “Đối với mẹ con tôi lúc này, ngôi nhà tình nghĩa từ chương trình 'Xuân Yêu Thương' thực sự là món quà vô giá và thiết thực nhất. Có được nơi an cư vững chắc, gia đình tôi chắc chắn sẽ được đón một cái Tết ấm no, trọn vẹn hơn. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tấm lòng nhân ái của các nhà tài trợ đã dành cho những mảnh đời gian khó như chúng tôi”.

