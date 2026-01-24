Nghệ An: Ấm áp chương trình Xuân Yêu Thương mùa thứ 8 tại xã Minh Hợp

Nhằm chia sẻ khó khăn, mang đến một cái Tết trọn vẹn và ấm áp hơn cho bà con xã Minh Hợp, chương trình "Xuân Yêu Thương" mùa thứ 8 đã triển khai chuỗi hoạt động ý nghĩa. Cụ thể, Ban tổ chức đã trao tặng 8 căn nhà tình nghĩa, 444 suất quà thiết yếu cùng một ngày hội khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, giúp bà con vơi đi gánh nặng mưu sinh ngày giáp Tết.

Ông Lê Văn Giáp -Giám đốc Công ty CP Truyền thông 24h Online, Trưởng ban tổ chức chương trình Xuân Yêu Thương phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Giáp – Giám đốc Công ty CP Truyền thông 24h Online, Trưởng ban tổ chức chương trình Xuân Yêu Thương cho biết: “Nhiều năm qua, Nghệ An 24h đã bền bỉ kết nối với các nhà hảo tâm để mang Tết ấm đến với bà con trên khắp tỉnh nhà. Năm 2026 này mang ý nghĩa đặc biệt khi là năm đầu tiên thực hiện chính quyền hai cấp. Thấu hiểu những thách thức 'hậu sáp nhập' của xã Minh Hợp mới – một địa bàn rộng lớn gần 160km² với hơn 40% là đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là dân tộc Thổ – chúng tôi đã dành trọn vẹn nguồn lực từ giải đấu thiện nguyện để hỗ trợ bà con nơi đây. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến các đơn vị tài trợ và mạnh thường quân. Dù thời tiết mưa rét khắc nghiệt, sự hiện diện và lòng nhiệt thành của quý vị chính là ngọn lửa ấm áp nhất mang mùa xuân đến với Minh Hợp”.

Ông Đinh Viết Hà - Chủ tịch UBND xã Minh Hợp, thay mặt bà con nhân dân lên nhận quà từ chương trình Xuân Yêu Thương mùa thứ 7

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Trí Dương, Công ty TNHH Sản xuất thức ăn chăn nuôi Thành Đô, Công ty Cổ phần Tập đoàn địa ốc Fuji trao bảng vị ngôi nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình

Đại diện đơn vị thụ hưởng, ông Trương Thiết Hùng – Bí thư Đảng ủy xã Minh Hợp đã bày tỏ sự xúc động sâu sắc trước tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm dành cho địa phương trong bối cảnh xã đang đối mặt với nhiều thách thức mới.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Minh Hợp, ông Trương Thiết Hùng gửi lời cảm ơn chân thành đến Công ty CP Truyền thông 24h Online, Công an phường Trường Vinh cùng các mạnh thường quân. Bí thư Đảng ủy xã khẳng định, sự hiện diện của đoàn công tác trong những ngày cuối năm đã mang hơi ấm và không khí Tết tràn ngập khắp các bản làng.

Đánh giá về ý nghĩa của chương trình, ông Trương Thiết Hùng nhấn mạnh: "Xuân Yêu Thương không đơn thuần là một hoạt động thiện nguyện, mà đã trở thành hành trình bền bỉ của sự sẻ chia và trách nhiệm xã hội. Đối với một địa phương còn nhiều khó khăn như Minh Hợp, 8 căn nhà tình nghĩa cùng hơn 400 suất quà và các chuyến khám bệnh miễn phí không chỉ có giá trị về vật chất, mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm nghị lực để bà con vươn lên trong cuộc sống."

Đặc biệt, trong giai đoạn xã Minh Hợp đang triển khai các nhiệm vụ sau sáp nhập đơn vị hành chính, sự chung tay của cộng đồng có ý nghĩa rất quan trọng. Lãnh đạo địa phương trân trọng ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của các đơn vị đồng hành đã luôn sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền trong công tác an sinh xã hội, thực hiện đúng tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Ông Trương Thiết Hùng – Bí thư Đảng ủy xã Minh Hợp chia sẻ

Để đáp lại tình cảm đó, ông Trương Thiết Hùng cam kết: “Đảng ủy và chính quyền xã sẽ phối hợp chặt chẽ để quản lý, sử dụng các nguồn hỗ trợ đúng mục đích và hiệu quả nhất. Chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để 8 căn nhà tình nghĩa sớm hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng để bà con có nơi an cư lạc nghiệp lâu dài.”

Bí thư Đảng ủy xã Minh Hợp bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và gửi lời chúc sức khỏe đến đoàn công tác, đồng thời kỳ vọng chương trình "Xuân Yêu Thương" sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, trở thành cầu nối yêu thương đến với nhiều vùng đất khó khăn hơn nữa trong tương lai.

Xúc động khi nhận được sự hỗ trợ từ chương trình, chị Cao Thị Nhàn (trú tại xóm Tây Lợi, xã Minh Hợp) nghẹn ngào chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn của mình. Là hộ nghèo, chồng mất đã 10 năm, một mình chị gánh vác trọng trách chăm sóc mẹ già và nuôi con ăn học bằng việc mượn đất trồng mía và làm thuê cuốc mướn. Cầm quyết định trao nhà trên tay, chị tâm sự: “Ngôi nhà tình nghĩa từ chương trình 'Xuân Yêu Thương' là món quà vô giá và thiết thực nhất với mẹ con tôi lúc này. Có nơi an cư, gia đình tôi sẽ được đón một cái Tết ấm no, trọn vẹn hơn. Tôi thực sự biết ơn sâu sắc tấm lòng của các nhà tài trợ dành cho những mảnh đời gian khó như chúng tôi.”

Nằm trong khuôn khổ chương trình Xuân Yêu Thương, Bệnh viện quốc tế Vinh đã tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí và cấp phát thuốc cho hơn 1000 người dân trên địa bàn và các cùng lân cận tại Trung tâm y tế xã Minh Hợp.

Đây thực sự là những hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm phát huy vai trò tinh thần nhiệt huyết và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, Đồng thời, góp phần hưởng ứng lời kêu gọi của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An trong việc hỗ trợ, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với tinh thần tương thân, tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau khi Tết cổ truyền đang cận kề./.

Một số hình ảnh tại chương trình từ thiện Xuân Yêu Thương mùa 8:

Buổi trao quà thu hút được đông đảo bà con nhân dân xã Minh Hợp tham gia

Ông Trương Thiết Hùng - Bí thư Đảng ủy xã Minh Hợp và ông Lê Văn Giáp - Trưởng ban tổ chức chương trình lên trao quà cho bà con

Ông Đinh Viết Hà - Chủ tịch UBND xã Minh Hợp và Trung tá Trần Đức Long - Phó trưởng Công an phường Trường Vinh lên trao quà cho bà con

Ông Hồ Giang Nam - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Nghệ An và ông Đặng Trọng Đức - Phó ban tổ chức chương trình trao quà cho bà con

Bà Nguyễn Thị Xuân - Đại diện Công ty Chí Giang và ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Công ty Xanh Thành Vinh lên trao quà cho các hộ gia đình

Ông Âu Đại Lợi - Giám đốc chi nhánh miền Trung Tập đoàn thể thao Động Lực và bà Nguyễn Thị Hồng Lĩnh - Giám đốc phòng giao dịch Agribank Quỳ Hợp trào quà cho các hộ gia đình

Chính quyền địa phương, ban tổ chức chương trình, các nhà tài trợ và các mạnh thường quân chụp ảnh lưu niệm cùng bà con nhân dân xã Minh Hợp

Niềm hạnh phúc của bà con xã Minh Hợp sau khi được nhận những món quà của chương trình Xuân Yêu Thương mùa thứ 8

Đội ngũ y bác sỹ Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh tổ chức thăm khám chữa bệnh cho bà con xã Minh Hợp

Tác giả: Hải Đăng - Hồ Phương

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn