Nghệ An phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024

Tham dự Lễ phát động có đồng chí Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan; lãnh đạo UBND thành phố Vinh cùng các phường, xã; các hộ kinh doanh và người dân trên địa bàn thành phố.

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Lê phát biểu phát động Tháng hành động vì ATTP năm 2024

Phát biểu tại lễ phát động, nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm (ATTP), Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Lê đề nghị các Sở, ngành cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo ATTP các cấp thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 167-KH/TU ngày 14/3/2023 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, ATTP trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và nhân dân trong bảo đảm an ninh, ATTP. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, ATTP; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, ATTP.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp an toàn, hình thành và phát triển chuỗi nông nghiệp sạch, hữu cơ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý ATTP; tăng cường công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm.

Đồng chí Trần Quang Lâm - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh phát biểu hưởng ứng “Tháng hành động vì ATTP” năm 2024

Hưởng ứng Tháng hành động vì ATTP năm 2024, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh Trần Quang Lâm cam kết sẽ chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ có hiệu quả công tác quản lý ATTP trên địa bàn, quyết tâm ngăn chặn việc sản xuất, lưu thông, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm về ATTP; đồng thời kêu gọi người dân vì sức khỏe của mình cũng như cộng đồng không sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu thụ thực phẩm độc hại, hãy phát hiện và tố giác kịp thời tới những hành vi sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm không an toàn, góp phần bảo đảm an ninh, ATTP trong tình hình mới.

Bà Nguyễn Thị Na (Nhà hàng vua cá Sapa) đại diện các hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Vinh phát biểu hưởng ứng

Để thực hiện tốt việc đảm bảo ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, đại diện các cơ sở đã phát biểu hưởng ứng thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về điều kiện đảm bảo ATTP; thường xuyên tự kiểm tra, tự giám sát quy trình sản xuất, chế biến thực phẩm để chấn chỉnh kịp thời, xây dựng thương hiệu sản phẩm và là địa chỉ lựa chọn tin cậy của người tiêu dùng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh Trần Quang Lâm trao Quyết định công nhận “Tuyến phố có kiểm soát ATTP”- tuyến đường Lê Mao kéo dài cho lãnh đạo phường Vinh Tân

Các đại biểu cắt băng khai trương “Tuyến phố có kiểm soát ATTP”- tuyến đường Lê Mao kéo dài

Lễ phát động “Tháng hành động vì ATTP” nhằm huy động tích cực sự vào cuộc của người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và sự giám sát của người tiêu dùng đối với các vấn đề về an ninh, ATTP. Đặc biệt, tại buổi lễ phát động “Tháng hành động vì ATTP” năm 2024, UBND thành phố Vinh phối hợp với UBND phường Vinh Tân tổ chức khai trương “Tuyến phố có kiểm soát ATTP” tuyến đường Lê Mao kéo dài.

Đây là mô hình tuyến phố có kiểm soát ATTP thứ 2 được triển khai xây dựng tại thành phố Vinh, không chỉ góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố đối với việc đảm bảo ATTP và sức khỏe cho người tiêu dùng mà còn hình thành nét văn minh mới trong quản lý hoạt động thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch tại địa phương.

Tháng hành động vì ATTP diễn ra từ ngày 15/4 - 15/5/2024 với nhiều hoạt động được hưởng ứng triển khai trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo đảm an ninh, ATTP; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và thực hành đảm bảo ATTP đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn