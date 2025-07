Nghệ An: Xã Nhôn Mai bị cô lập sau lũ, phải vượt sông tiếp tế

Your browser does not support the video tag.

Xã Nhôn Mai, một trong những vùng biên giới khó khăn nhất của tỉnh Nghệ An, đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề của trận lũ quét kinh hoàng. Cuộc sống của hơn 7.000 hộ dân nơi đây bị đảo lộn hoàn toàn. Khó khăn nhất hiện nay, đó là việc vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm để cứu trợ cho người dân gặp nhiều khó khăn do quốc lộ 16 - con đường độc đạo - bị cắt đứt hoàn toàn.

Nhiều ngày sau lũ, Nhôn Mai vẫn bị cô lập hoàn toàn. Tuyến Quốc lộ 16 huyết mạch bị sạt lở nghiêm trọng, khiến mọi hoạt động cứu trợ gặp vô vàn khó khăn. Để đến được với bà con, cán bộ xã và lực lượng chức năng phải vượt sông để nhận hàng cứu trợ từ bên ngoài.

"Đi nước rất xiết, độ an toàn rất ít. Thương bà con, vì đồng bào nên không ngại vất vả", anh Vi Văn Ngọ, lái thuyền, cho biết.

Quốc lộ 16 là tuyến đường duy nhất đi vào xã biên giới Nhôn Mai, nay đã bị chia cắt. Hàng hóa cứu trợ được gửi về, tuy nhiên do đường bộ bị cắt đứt, cách duy nhất là để vận chuyển hàng hóa cứu trợ gửi về là theo đường sông, xuất phát từ trạm tiếp nhận đặt ở ven sông Nậm Nơn.

Dù còn vô vàn khó khăn phía trước, nhưng với sự chung tay giúp đỡ của cả cộng đồng, cùng với ý chí và nghị lực, người dân Nhôn Mai sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống sau lũ dữ.

Tác giả: Nguyễn Nam, Hoài Thu, Sỹ Đạt

Nguồn tin: vtv.vn