Nghệ An: Xảy ra tình trạng trâu bò chết rét ở Kỳ Sơn

Huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An hiện đã có 15 con bê, nghé chết rét nằm rải rác ở các xã trên địa bàn, nguyên nhân do nhiệt độ trong những ngày qua ở tỉnh Nghệ An xuống thấp.