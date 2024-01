Xảy ra tình trạng trâu, bò chết do giá rét ở Nghệ An

Trong tỉnh

Do thời tiết rét đậm, rét hại, đặc biệt về đêm và rạng sáng nhiệt độ xuống rất thấp còn khoảng 3-4 độ C đã khiến nhiều trâu, bò ở một số huyện vùng cao của Nghệ An bị chết.