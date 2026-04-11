Nghệ An: Vướng mắc trong đền bù, giải phóng mặt bằng Dự án Bản Mồng

Khu tái định cư đã hoàn thiện khoản 90%, nhưng đang thiếu đất đắp đường

Theo báo cáo của Đảng uỷ xã Châu Bình, ngay sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã đã ban hành quyết định thu hồi đất và vận động người dân bàn giao được 557 ha đất. Tổng số tiền đã giải ngân cho 252 hộ gia đình, cá nhân đạt trên 182,6 tỷ đồng. Đây là nỗ lực đáng ghi nhận của chính quyền địa phương trong việc triển khai dự án.

Tuy vậy, trên thực tế vẫn còn nhiều vướng mắc chưa được giải quyết triệt để. Vùng lòng hồ và khu vực bị ảnh hưởng trải rộng qua nhiều bản như Bình Quang, Quỳnh 1, Quỳnh 2, Kẻ Nâm, Kẻ Khoảng, Kẻ Móng, Đồng Phầu, Kẻ Tằm, Đồng Cộng và một số bản lân cận. Đáng chú ý, mực nước lòng hồ đã dâng lên đến cao trình +71,86 m, làm ngập nhiều tuyến đường sản xuất và cô lập khoảng 1.000 ha rừng sản xuất của người dân bản Bình Quang, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế.

Báo cáo của Đảng uỷ xã Châu Bình

Bên cạnh đó, do dự án kéo dài, nhiều bất cập trong công tác GPMB và đền bù đã nảy sinh. Cụ thể, khoảng 100 hộ dân tại các bản Bình Quang, Quỳnh 1, Quỳnh 2 và 3/4 đã tự xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà ở và các công trình phụ trợ nhằm duy trì cuộc sống. Tuy nhiên, các công trình này gặp khó khăn trong việc xem xét bồi thường do được xây dựng sau thời điểm thông báo thu hồi đất, thậm chí một số công trình còn được xây dựng trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp.

Không chỉ vậy, yếu tố lịch sử để lại cũng khiến việc xác định nguồn gốc đất gặp nhiều trở ngại. Nhiều hộ dân tại bản Bình Quang đã sinh sống ổn định từ năm 1986 nhưng không có giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất. Khi con cái tách hộ, việc chia đất giữa các thành viên trong gia đình không được lập thủ tục cho, tặng theo quy định, dẫn đến các thửa đất sau khi tách không đủ điều kiện để được bồi thường về đất ở.

Trao đổi về vấn đề này, ông Lô Văn Thế, Chủ tịch UBND xã Châu Bình cho biết: UBND xã đã thành lập tổ công tác để rà soát, xác minh, bóc tách kiểm đếm đối với các hộ dân bị ảnh hưởng. Trên cơ sở đó, xã đã tổng hợp, lập tờ trình gửi UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan để xin ý kiến giải quyết đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Khu nghĩa trang mới bản Kẻ Khoang

Không chỉ vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB, vấn đề tái định cư tại Dự án Bản Mồng cũng đang gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, nhiều hộ dân vẫn chưa thể ổn định nơi ở do khu tái định cư chưa hoàn thiện. Đồng thời, việc di dời mồ mả cũng đang bị chậm tiến độ.

Theo ông Đàn Lang Viết Đàn, Trưởng bản Kẻ Khoang, sau trận lũ năm 2025, hơn 1.000 ngôi mộ của người dân trong bản bị ngập trong nước. Chính quyền đã lập dự án xây dựng nghĩa trang mới tại khu vực đồi cao ráo, nhận được sự đồng thuận và ủng hộ của người dân. Tuy nhiên, đến nay, do tiến độ thi công chậm, công trình vẫn chưa hoàn thành. Mới chỉ có hơn 500 ngôi mộ được di dời, trong khi số còn lại vẫn chưa thể chuyển lên do hạ tầng nghĩa trang chưa đảm bảo, đặc biệt là phần kè móng.

Về phía đơn vị thi công khu tái định cư, ông Hoàng Văn Minh phụ trách công trình cho biết: Dự án xây dựng khu TĐC đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc. Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất hiện nay nằm ở hạng mục đường giao thông, theo thiết kế ban đầu, nguồn đất đắp được lấy tại chỗ, nhưng thực tế hiện không còn đủ nguồn vật liệu, khiến tiến độ hoàn thành dự án theo mốc 30/6 là rất khó đạt. Vấn đề này đơn vị thi công đã được báo cáo lên UBND xã để tìm phương án tháo gỡ.

Những vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB và tái định cư tại Dự án hồ chứa nước Bản Mồng bắt nguồn từ nguyên nhân dự án kéo dài. Để thực hiện đúng quy định, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân, đẩy nhanh tiến độ dự án, rất cần sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp, ngành trong việc tháo gỡ vướng mắc, ổn định đời sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Tác giả: Zen Linh

Nguồn tin: baophapluat.vn