Nghệ An: Vụ cháy 'núi rác' kéo dài nửa tháng đã được xử lý

Ngày 27/4, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Hoàng Nghĩa Thái – Chủ tịch UBND phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An – cho biết, sau nhiều ngày nỗ lực dập lửa của các lực lượng chức năng, đám cháy ở bãi rác nằm giáp ranh giữa xã Đông Hiếu, phường Thái Hòa và Tây Hiếu, tỉnh Nghệ An mới được dập tắt hoàn toàn.

Đám cháy ở bãi rác "khổng lồ" xuất phát từ ngày 13/4.

Như đã đưa tin, bãi rác nơi xảy ra đám cháy rộng khoảng 2ha, nằm giáp ranh giữa xã Đông Hiếu, phường Thái Hòa và Tây Hiếu, tỉnh Nghệ An. Đây là khu vực tập kết rác thải sinh hoạt của toàn bộ người dân trên địa bàn thị xã Thái Hòa trước đây.

Khói bao trùm, bốc mùi hôi thôi đe dọa cuộc sống người dân.

Người dân nơi đây cho biết, họ thấy đám cháy xuất hiện tại bãi rác vào ngày 13/4. Sau đó, đám cháy bùng phát và lan rộng, gần như bao trùm toàn bộ bãi rác có diện tích khoảng 2ha. Rác được chất đống cao, mùi hôi thối, ruồi muỗi ảnh hưởng đến hoạt động, sinh hoạt của người dân. Khói cùng mùi khét lan rộng sang các địa bàn lân cận, khiến cuộc sống của người dân quanh khu vực bị đảo lộn.

Cơ quan chức năng huy động lực lượng, phương tiện dập tắt đám cháy.

Người dân địa phương cho biết, trước khi ô nhiễm vì khói từ đám cháy, bãi rác này thường xuyên phát sinh ra mùi hôi thối, đặc biệt vào ngày nắng nóng. Hàng trăm hộ dân xung quanh thường xuyên phải chịu ô nhiễm khiến cuộc sống bị ảnh hưởng.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền các xã phường cùng lực lượng chức năng đã huy động máy móc, thiết bị đến để dập lửa. Tuy nhiên do diện tích khu vực cháy lớn, khối lượng rác thải tồn đọng nhiều, đặc biệt là tình trạng cháy ngầm bên trong nên đám cháy diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Hiện tại đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. ảnh TTTH.

Để dập tắt hoàn toàn đám cháy, lực lượng chức năng phải huy động 7 xe cứu hỏa, một xe tiếp nước, 8 máy múc tới hiện trường tìm cách dập lửa. Hơn 50 người bao gồm các lực lượng cũng được huy động tham gia chữa cháy suốt nhiều ngày qua.

Theo đơn vị quản lý bãi rác, đám cháy cơ bản được khống chế ít ngày trước. Do ngọn lửa cháy âm ỉ bên trong nên lực lượng chức năng phải sử dụng máy múc san gạt để phun nước vào. Đến sáng 27/4 đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Tác giả: Hà Hằng - Đồng Tâm

Nguồn tin: nguoiduatin.vn