Bắt thành công đối tượng truy nã

Công an xã Mường Ham cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 19/5/2026, tại tổ dân phố Chùa, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh, Công an xã Mường Ham chủ trì, phối hợp với Công an phường Nếnh bắt giữ thành công đối tượng truy nã Thái Huy Cường (SN 2000, trú tại bản Tiệng, xã Mường Ham, tỉnh Nghệ An).

Đối tượng Thái Huy Cường

Thái Huy Cường bị truy nã theo Quyết định truy nã số 3194/QĐTN-CSHS ngày 11/3/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Nghệ An về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau khi bắt giữ, Công an xã Mường Ham hoàn thiện hồ sơ ban đầu, bàn giao đối tượng và tài liệu liên quan cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để xử lí theo quy định.

Tác giả: Quỳnh Trang - Trần Quý

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn

  Từ khóa: Nghệ An ,truy nã

