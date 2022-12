Nghệ An: Voi rừng xông vào nhà trong đêm, 2 vợ chồng tá hỏa bỏ chạy

Your browser does not support the video tag.

Trưa 8/12, Chính quyền xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An và các lực lượng chức năng cùng người dân đang nỗ lực xua đuổi một con voi cái hơn 30 tuổi áp sát khu dân cư quay trở lại rừng.

Trước đó, vào khoảng 2h ngày 8/12, con voi cái này ra khỏi rừng, vào khu vực nương rẫy của bà Vi Thị Hùng (65 tuổi, trú xã Châu Phong) kiếm ăn. Sau khi tiến vào lục lọi trong khu vực nhà bếp, hất văng cả chiếc máy cắt cỏ bay xa hơn 30m, con voi này tiến lên khu vực 2 vợ chồng bà Hùng đang ngủ.

Nghe tiếng động mạnh, bà Hùng thức dậy bật đèn lên thì tá hoả phát hiện con voi này đã thò vòi vào trong chòi, liên tục đảo tìm đồ vật. Người phụ nữ 65 tuổi này sau đó vội tháo chạy về làng cách chòi chừng vài trăm mét kêu cứu. Trong khi đó, chồng bà Hùng bị dị tật ở chân, nên không thể thoát được.

Con voi xuất hiện ở dốc Bù Xen, huyện Quỳ Châu trong sáng 8/12.

Ông Vi Đức Thuận, thành viên tổ xua đuổi voi xã Châu Phong cho biết: “Sau khi biết tin, người dân đã có mặt xua đuổi voi nhưng nó không chịu đi. Sợ nguy hiểm, mọi người phải dùng thang đưa người chồng thoát ra ngoài bằng lối sau căn chòi”.

Trong đêm, hơn 30 người dân địa phương cùng tổ xua đuổi voi xã Châu Phong đã phải đánh trống liên tục, đốt đuốc để đuổi voi vào rừng. Đến sáng 8/12, con voi này tiếp tục tiến ra ngoài, di chuyển xuống đường tỉnh lộ khiến nhiều người lo sợ. Sau nhiều nỗ lực, đến trưa nay thì con với mới di chuyển vào bìa rừng.

Lãnh đạo Hạt kiểm lâm Quỳ Châu cho biết, con voi cái này là 1 trong 2 con voi còn lại trên địa bàn. Chúng là 2 mẹ con, voi bố đã bị bắn hạ từ lâu. Thời gian gần đây, cặp mẹ con voi này thường xuyên ra khỏi rừng quấy phá, làm hư hỏng nhiều hoa màu của người dân.

Mới đây, vào chiều muộn 23/10/2022, 2 mẹ con voi bất ngờ kéo về gần khu dân cư ở xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu để kiếm ăn. Sau đó, người dân và lực lượng kiểm lâm đã phải mất 2 ngày dùng âm thanh mạnh để xua đuổi voi trở lại rừng.

