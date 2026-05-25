Nghệ An bước vào kỳ thi lớp 10 đông nhất từ trước đến nay

Đây là kỳ tuyển sinh có số lượng thí sinh đông nhất từ trước tới nay tại địa phương, đồng thời cũng là năm đầu tiên công tác tuyển sinh được triển khai trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo thống kê của ngành giáo dục, toàn tỉnh có 49.372 thí sinh đăng ký dự thi tại 73 điểm thi. Trong buổi sáng đầu tiên, các em làm bài thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận với thời gian 120 phút.

So với năm học trước, số lượng thí sinh tăng hơn 10.000 em, tạo áp lực lớn cho công tác tổ chức cũng như chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT công lập.

Trong đó, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng tiếp tục là trường có lượng hồ sơ đăng ký cao nhất với 2.062 thí sinh, trong khi Trường THPT Mường Quạ có số lượng đăng ký thấp nhất với 201 em.

Cũng theo số liệu từ ngành giáo dục, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng là đơn vị có nhiều học sinh được tuyển thẳng nhất với 47 em. Trong đó có 41 học sinh đạt giải các cuộc thi văn hóa, giáo dục, thể thao cấp quốc gia và 6 học sinh thuộc diện hòa nhập.

Để phục vụ kỳ thi, Nghệ An bố trí 2.092 phòng thi tại 69 hội đồng thi. Một số hội đồng có quy mô lớn phải tổ chức tại 2 điểm thi như Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Trường THPT Lê Viết Thuật, Trường THPT Hà Huy Tập và Trường PTTH Dân tộc nội trú.

Toàn tỉnh huy động hơn 7.187 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi, giám sát, phục vụ và đảm bảo an ninh tại các điểm thi. Đồng thời, 4 đoàn thanh tra lưu động cũng được thành lập để kiểm tra, giám sát trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Trước áp lực gia tăng số lượng học sinh dự thi, ngành giáo dục Nghệ An đã điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh ở nhiều trường, đặc biệt tại khu vực trung tâm và vùng ven TP. Vinh cũ. Riêng khu vực Vinh, 3 trường THPT công lập đã được bổ sung gần 1.000 chỉ tiêu nhằm tăng cơ hội vào trường công cho học sinh.

Sau khi hoàn tất đăng ký dự thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tiếp tục điều chỉnh kế hoạch phát triển giáo dục THPT năm học 2026 - 2027. Theo đó, một số trường có lượng hồ sơ tăng cao được bổ sung thêm lớp và chỉ tiêu tuyển sinh như Trường THPT Hoàng Mai 2, Trường THPT Cửa Lò 2 và Trường THPT Hoàng Mai.

Riêng tại khu vực Hoàng Mai, hai trường THPT công lập được tăng thêm tổng cộng 132 chỉ tiêu, qua đó nâng tỷ lệ học sinh có cơ hội trúng tuyển vào trường công lập từ 72% lên khoảng 79%.

Một điểm mới đáng chú ý trong mùa tuyển sinh năm nay là tất cả các trường THPT công lập đều dành 20% chỉ tiêu để xét tuyển nguyện vọng 2, thay vì chỉ áp dụng ở một số trường miền núi hoặc vùng khó khăn như trước đây.

Kỳ thi năm nay cũng có nhiều thay đổi trong quy chế tuyển sinh. Thí sinh được đăng ký tối đa 4 nguyện vọng, trong đó có 2 nguyện vọng vào trường công lập. Nghệ An đồng thời chấm dứt việc đổi nguyện vọng sau khi thi và không tổ chức tuyển sinh các lớp tiên tiến từ năm học 2026 - 2027.

Để đảm bảo tính công bằng, khách quan, ngành giáo dục siết chặt toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi. Đề thi được lựa chọn theo hình thức bốc thăm, đảm bảo bảo mật tuyệt đối. Công tác chấm thi áp dụng phương thức chấm 2 vòng độc lập, cách ly và giám sát chặt chẽ nhằm hạn chế tối đa sai sót.

Đáng chú ý, năm nay cán bộ, giáo viên không được coi thi tại chính đơn vị công tác. Các hội đồng thi được điều động, luân chuyển lãnh đạo và giám thị giữa các điểm thi; mỗi trường chỉ giữ lại một phó chủ tịch hội đồng và một thư ký để hỗ trợ công tác tổ chức.

Trước ngày thi, các điểm thi trên toàn tỉnh đã hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, điện, nước, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy cũng như các phương án ứng phó thời tiết cực đoan. Công tác tập huấn quy chế, nghiệp vụ coi thi được triển khai đồng bộ cho toàn bộ lực lượng làm nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng phối hợp với lực lượng công an, y tế, giao thông và thanh niên tình nguyện để hỗ trợ thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Tác giả: Xuân Thao

Nguồn tin: congly.vn