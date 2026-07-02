Nghệ An sẽ tiếp tục rà soát trong sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

Ông Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao, Du lịch tỉnh Nghệ An chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Quốc Huy

Thông tin tại buổi họp báo, ông Phan Văn Hoan - Phó Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, xung đột tại một số khu vực kéo dài, xu hướng bảo hộ thương mại và biến động giá nguyên liệu đầu vào tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, yêu cầu về tăng trưởng kinh tế, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và vận hành tổ chức bộ máy sau sắp xếp đặt ra ngày càng cao.

Ông Phan Văn Hoan - Sở Tài chính Nghệ An thông tin trong buổi họp báo. Ảnh: Quốc Huy

Một số kết quả đã đạt được, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An (GRDP) 6 tháng đầu năm ước đạt 9,65% (xếp thứ 12/34 cả nước, thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ), đây cũng là mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm cao nhất từ năm 2012 trở lại đây của tỉnh Nghệ An.

Trong đó, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản ước tăng 4,64%, khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 14,32%, riêng công nghiệp ước tăng 18,2%; khu vực dịch vụ ước tăng 8,71%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 9,4%.

Cụ thể, lĩnh vực thương mại, dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm ước đạt 95.724,57 tỷ đồng, tăng 13,58% so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 3.151,8 triệu USD, tăng 58,4% so với cùng kỳ, đạt 131,3% kế hoạch 6 tháng.

Quang cảnh buổi họp báo 6 tháng đầu năm 2026 ở Nghệ An. Ảnh: Quốc Huy

Hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi nổi với nhiều chương trình, sự kiện được triển khai. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh Nghệ An ước đón 6,75 triệu lượt khách du lịch, tăng 8,87% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu du lịch đạt khoảng 8.350 tỷ đồng, tăng 14,27%.

Đáng chú ý, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt 2,32 tỷ USD (xếp thứ 3 cả nước), dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng mức đầu tư gần 2,2 tỷ USD đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và khởi công xây dựng (là dự án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An). Ngoài ra có nhiều nhà đầu tư chiến lược đang khảo sát đầu tư trên địa bàn tỉnh như Tập đoàn Sun Group, AEON Nhật Bản…

Trong khi đó, ngành Giáo dục Nghệ An đã tập trung chỉ đạo hoàn thành chương trình năm học 2025-2026 và tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh lớp 10, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và luôn giữ vững chất lượng giáo dục mũi nhọn.

Cụ thể, kết quả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2026, Nghệ An kết quả có 113 học sinh đạt giải, tăng 17 giải so với năm 2025. Một học sinh đạt huy chương Bạc và 1 học sinh được tặng Bằng khen tại Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương (APMO 2026), có 1 học sinh được chọn vào đội tuyển quốc gia tham gia kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm 2026.

Có sáp nhập xã tiếp tục ở Nghệ An?

Trước thông tin, cả nước hiện còn 705 đơn vị hành chính cấp xã (chiếm 21,23% tổng số xã) chưa đạt chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Vậy ở Nghệ An có những xã nào nằm trong diện phải sắp xếp?

Bà Nguyễn Thị Mai Thương - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quốc Huy

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An Nguyễn Thị Mai Thương cho biết, hiện Nghệ An đang rà soát lại những đơn vị hành chính cấp xã nào chưa đủ tiêu chuẩn sẽ thông tin chính thức đến công chúng thông qua cơ quan báo chí.

Trong thời gian qua, ghi nhận sự đồng hành tuyên truyền của các cơ quan thông tấn báo chí đã hỗ trợ rất lớn trong công tác sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp. Rất mong các cơ quan báo chí tiếp tục được đồng hành trong thời gian tới.

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn